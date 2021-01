Co ukázala Viktoria: nové tváře za jedna. Ale Plzeň je stále křehká

Vicemistr si proti oslabeným a zdecimovaným Pardubicím připsal teprve druhou výhru v posledních pěti zápasech. Zápas proti nováčkovi vyšel novým tvářím, ale potvrdil také křehkost Plzně. Co ukázal ještě?

Když dostal ve 30. minutě hostující stoper Martin Šejvl červenou kartu, měli všichni za jasnou věc, že se góly do pardubické brány jen posypou. Nestalo se tak, Plzeň se prosadila až v samotném závěru. „Soupeře jsme rychle neotevřeli a ztěžkly nám nohy,“ všiml si Adrian Guľa. „Ztráceli jsme trpělivost, nebyli jsme dostatečně sebevědomí, byli jsme strnulí. Doufám, že to z nás teď spadne a začneme vyhrávat.“ Jinými slovy – sebevědomí týmu je stále na nedostatečných hodnotách.

Byla to jedna ze záhad podzimu. Proč si Adrian Guľa přivedl ze Žiliny Miroslava Káčera s Filipem Kašou, když je pak prakticky nestavěl? Druhý jmenovaný odehrál loni jedinou minutu… Ale v Příbrami vystřídal zraněného Lukáše Hejdu a proti Pardubicím už podle očekávání nastoupil od začátku. Svůj jubilejní 50. zápas v nejvyšší soutěži vyšperkoval energickým výkonem, přesně tohle uvadlý tým potřeboval. „Takhle má vypadat připravený hráč, že dostane šanci a chytí ji,“ pochválil stopera trenér.

Klíčový zákrok Staňka

Další vzývaná změna, k níž se realizační tým Viktorie KONEČNĚ rozhoupal. Aleš Hruška zůstal na lavičce a do brány si podruhé v sezoně stoupl Jindřich Staněk. Příliš práce neměl, ale jeho zákrok ve 29. minutě za stavu 0:0 proti voleji Pavla Černého byl klíčový. Protiútok totiž skončil červenou kartou pro Martina Šejvla. „Jindra udělal obrovský výkonnostní vzestup, proto si zasloužil naši pozornost,“ podotkl Adrian Guľa. „Někdy se rozhodujeme intuitivně jako dnes, mužstvu to pomohlo. To ale nijak nemění Alešovu pozici,“ dodal.