Jarolím: Mít hlavy dole? Jsme na dobré cestě. Dočkal ho nezaskočil

Souhlasíte, že jste minimálně s bodem mohli z Letné odjíždět?

„Rozhodně to z naší strany nebylo špatné utkání, jenže bez bodů. Při naší situaci se nemůžeme ohlížet, zda hrajeme zrovna na Spartě. Nutně potřebujeme body. Z toho pohledu nejsem spokojený. Ale naše hra měla parametry. Stejně jako domácí jsme si vytvořili šance. Bohužel, nic z toho nebylo a odjíždíme s prázdnou.“

Budete hráčům vyčítat především chování ve finální fázi?

„Ne vždycky to bylo o té finální fázi a větším tlaku před brankou. Spíš jsme občas nevyřešili nejlíp předfinální fázi. Kdyby provedení u některých momentů mělo větší kvalitu, mohli jsme z toho následně vytěžit víc.“

Zaskočilo vás, že Bořek Dočkal chyběl v sestavě Sparty?

„V týdnu jsme sledovali média a věděli jsme, že ve Spartě řešili různé problémy. Na naši přípravu to ale nemělo žádný vliv. Tušili jsme, že Sparta půjde vzadu do trojky stejně jako v Opavě. Ta jim díky podobnému systému byla vyrovnaným soupeřem. Nám navíc chyběla spousta hráčů, tak jsme se rozhodli jít na Spartu taky s trojkou. Věřili jsme tomu, že s ní můžeme být úspěšní.“

Na výhru čekáte osm zápasů. Není to už demotivující?

„Mít hlavy dole nemůžeme, to by bylo smutné. Zbývá totiž ještě hodně kol a důležité zápasy nás teprve čekají. Nicméně souhlasím, že pro psychiku by bylo lepší už nějaké body udělat. Ale naše výkony ukazují, že jsme na správné cestě a chybí nám jen přetavit výkon ve vítězství.“

