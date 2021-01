Střelec Karlsson: Gólů mělo být mnohem víc. Ale je to krok kupředu

Po utkání v Opavě jste navzdory vysoké výhře nemohli být spokojení. Máte z výkonu proti Mladé Boleslavi lepší pocit?

„Myslím, že to byl krok kupředu. V Opavě jsme sice dali víc gólů, ale nehráli jsme tam dobře. Tentokrát to bylo lepší, ale samozřejmě musíme být produktivnější. Když to spojíme, tedy lepší hru a více gólů, bude to znamenat, že jsme na správné cestě.“

Šancí jste si v porovnání s předchozími duely vytvořili dost, nemělo jich ale být s ohledem na soupeře ze dna tabulky ještě víc?

„Tohle je těžké. Opava má jenom sedm bodů, ale stejně hrála lépe než my, víc držela míč. Z tohoto pohledu to teď bylo určitě lepší. Posledních patnáct minut ale nebylo tak povedených, měli jsme víc držet míč, zjednodušit hru. Nakonec jsme mohli nastřílet gólů víc, já trefil tyč, pak jsem měl další šanci. Chodili jsme do rychlých brejků dva na dva, případně tři na tři. Ale neřešili jsme to ideálně. Kdybychom dali první branku rychleji, vypadalo by to taky jinak. Ale hráli jsme mnohem lépe. Samozřejmě by bylo ideální, abychom doma hráli víc s míčem a nutili je běhat, ale bylo to lepší než v Opavě.“

Sparta - Mladá Boleslav: Pavelka přichystal pozici Karlssonovi. Švéd prostřelil Diviše, 1:0

S koncem zápasu na vás byla patrná únava. Projevil se náročný týden, kdy jste během osmi dnů museli absolvovat tři utkání?

„Můj problém byl, že jsem na tři týdny vypadl pro nemoc. Před Opavou jsem měl jen jeden trénink. Samozřejmě je náročné, když musíte odehrát tři zápasy v týdnu. Ale zvládáme to, žádný problém.“

Od fanoušků jste dostal cenu pro hráče utkání, ale co jste říkal výkonu Florina Nity, který vás hlavně v závěru dvakrát podržel?

„Byl úžasný. Je normální, že ocenění dostane střelec gólu, ale... Já jsem už dlouho nevyhrál, takže z toho mám radost. Ale Florin byl opravdu fantastický. Už v Opavě pochytal za stavu 1:0 i 2:0 několik šancí soupeře. Je to výborný gólman a my jsme rádi, že ho máme.“

Sparta - Mladá Boleslav: Karlssonův přímý kop skončil na tyči! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 1:0. Hubenou výhru zařídil Karlsson, Nita zachránil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Kotal po Boleslavi: Byla to dřina. Škoda Hanouskovy šance, mohl nás uklidnit