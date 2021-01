Hráči ve stroji času. V jednom kole za dva kluby, je to vůbec legální?

Vladimir Jovovič se raduje se střelcem druhé branky Jablonce do sítě Baníku Jaroslavem Zeleným • Pavel Mazáč / Sport

Gigli Ndefe přestoupil z Karviné do Baníku • Pavel Mazáč (Sport)

Lze být na dvou různých místech současně? Ve FORTUNA:LIZE ano. Stačí k tomu změnit dres, nastoupit v dohrávce – a rázem jste v jednom kole hráli za dva různé kluby. Už dříve to zvládl Jaroslav Zelený, teď na jaře se to povedlo třeba ostravskému Giglimu Ndefemu, libereckému Ondřeji Karafiátovi a slávistům Tarasu Kačarabovi s Jakubem Hromadou. Fotbalové předpisy to umožňují, kuriózní jev je legální.

Taras Kačaraba a Jakub Hromada nastoupili ve 12. kole za Liberec proti Opavě (2:0) i Slavii ve Zlíně (6:2). Ondřej Karafiát zase v 9. kole nejprve za Slavii proti Brnu (1:1) a pak za Liberec na Baníku (0:1). Gigli Ndefe už má dvojité starty dokonce dva, v 8. i 9. kole hájil barvy jak Karviné v Olomouci (0:3) a proti Zlínu (0:2), tak Baníku proti Slovácku (1:2) a Liberci (1:0). Jak je to možné? A je to vůbec legální?

Nejprve tedy ta druhá, důležitější otázka, která trápí pozorné fanoušky.

Odpověď na ni zní: Ano, je.

Na rozdíl třeba od hokeje, v němž hráč za dva kluby v rámci stejného kola donedávna nastoupit nesměl a v minulosti za to extraligové kluby pykaly kontumací, fotbalové předpisy to nezakazují. Respektive to vůbec neřeší, pro regulérní start hráče v prvoligovém utkání je nezbytné, aby byl v daném klubu řádně zaregistrován a neměl z žádných důvodů zastavenou činnost.

Toť vše.

Stejná praxe mimochodem funguje například i v Serii A. Když minulou sezonu v rámci 17. kola nastoupil Valentin Eysseric nejprve za Fiorentinu proti AS Řím a posléze za Veronu proti Laziu, sondovali funkcionáři Lazia na popud tifosi, zda nešlo o porušení regulí, které by jim mohlo pomoci ke změně remízy 0:0 dosažené na hřišti v kontumační výhru.

Nešlo.

Ve fotbale zkrátka platí zásada, že stanovený počet kol na ročník je závazný pouze pro kluby, nikoliv pro hráče.

Proto si už v sezoně 2016/17, která se hrála na třicet kol, mohl Jaroslav Zelený připsat jednatřicet startů. Šestnáct na podzim za Karvinou, patnáct na jaře za Jablonec.

„Je to taková rarita,“ uznal tehdy jablonecký trenér Zdeněk Klucký. „Ale bylo to tím, že na podzim hrál Jarda za Karvinou a za nás na jaře dohrával i odložené utkání z podzimní části ligy s Hradcem Králové. Ale když to pravidla umožňují...“

Stejně stoicky bral benevolenci fotbalových regulí, která mu umožnila raritní počin, i Zelený. „Nijak zvlášť jsem to neřešil, je to taková vtipná situace vzhledem k tomu, že jsem v zimě přestoupil. Jen jsem klukům říkal, že jsem toho odpracoval nejvíce,“ líčil s úsměvem.

Stejně se nyní v kolonce kuriozit ocitli i Ndefe, Karafiát a Kačaraba s Hromadou. Jelikož v zimě změnili dres a jejich nové kluby čekaly dohrávky zápasů, které byly na podzim odloženy kvůli týmovým karanténám, ocitli se ve stroji času rovněž.

Stachanovec Ndefe tak jede výrazně nad plán a má po šestnácti odehraných kolech na kontě už osmnáct startů.