Necid poprvé sestřelil Spartu: Byl to sladký gól. Zůstane v Ďolíčku?

Věříte na nešťastnou třináctku? Tomáš Necid už ne. Gólem ve třinácté minutě vystřelil Bohemians nečekané vítězství 1:0 v derby na Spartě. „Chutnalo to hodně sladce,“ usmál se exreprezentační útočník. Mimochodem, slávistický odchovanec se proti sparťanům v lize trefil poprvé: „Přišlo to v pravou chvíli.“

Napadlo by vás před zápasem, že s Bohemians na Letné po bezmála čtvrt století vyhrajete?

„Pokaždé jdeme na plac s tím, že chceme vyhrát. V lize se nám to letos ještě nepovedlo, ale na Spartě to klaplo a uhráli jsme důležité tři body.“

Bylo součástí vašeho plánu rychle udeřit, aby Sparta musela dotahovat?

„Nejen to. Museli jsme zahrát jako tým, všechno si dokonale sedlo. Brzký gól nám hodně pomohl, ale klíčové bylo, že jsme zůstali aktivní. I když jsme nedotáhli pár brejků a neproměnili penaltu, věřili jsme, že proti Spartě můžeme něco uhrát, což se nakonec potvrdilo.“

Jak jste viděl penaltovou situaci a kontakt se sparťanským brankářem Florinem Nitou? Vladislav Levin pak pokutový kop neproměnil a dál jste vedli jen o gól.

„Dostal jsem dobrý míč od Tondy Vaníčka a měl jsem hned dát gól. Chtěl jsem to dát vedle gólmana, ale míč mi skočil a šlo to mimo branku. Gólman mě pak sestřelil, penalta nám mohla pomoct. Chtěl jsem si ji kopnout, ovšem Vláďa Levin tam byl dřív.“

Ulevilo se vám, že jste poskočili na dvanácté místo a trochu se vzdálili sestupovému pásmu?

„Museli jsme. V posledních zápasech jsme body rozdávali: remízy v Liberci a s Opavou, porážka se Slováckem… Jsem rád, že jsme konečně vyhráli, a teď to musíme doma potvrdit proti Brnu.“

A ještě jedna osobní otázka: dohrajete jaro v Bohemians, nebo pořád čekáte na nabídku ze zahraničí?

„Nečekám nic. Jsem rád, že tady hraju a mám pravidelné vytížení. Uvidím, co bude v létě.“

Sparta - Bohemians: Necid se dostal před Nitu a zpražil Letnou! 1:0 pro Klokany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13. Necid Sestavy Domácí: Nita – Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Vindheim (65. Plavšić), Ladislav Krejčí ml., Pavelka (C), Karabec (68. Dočkal), Matěj Hanousek (46. Ladislav Krejčí st.) – Juliš, Moberg Karlsson (68. Kozák). Hosté: P. Le Giang – M. Dostál, Bederka, Hůlka, Krch (C), Vondra – Vaníček (62. Vacek), Květ (62. Vodháněl, 90+3. Kosek), Ljovin – Necid (81. Puškáč), Hronek (81. Jindřišek). Náhradníci Domácí: Heča, Sáček, Souček, Plavšić, Dočkal, Krejčí st., Kozák Hosté: Jindřišek, Kosek, Novák, Vacek, Vodháněl, Puškáč, Kouba Karty Domácí: Hancko Hosté: Vaníček, Ljovin, Puškáč Rozhodčí Hrubeš – Kotalík, Pečenka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč