Penalta proti. Zase. Příbram atakuje český rekord, Zorvan nechápal

Příbram tak má nakročeno k překonání negativního rekordu, který zatím drží Slovácko. Proti klubu z Uherského Hradiště nařídili rozhodčí v sezoně 2018/19 čtrnáct penalt. Středočeský tým už je na kótě deset. Po sedmnácti kolech. Tedy v polovině soutěže.

V tomto roce je pokutový kop proti Příbrami zatím železným pravidlem, konal se v každém z dosavadních čtyř zápasů. Naposledy proti Pardubicím jej měl na svědomí Karel Soldát, který zatáhl unikajícího Dominika Kostku – a sudí Pavel Julínek s vynesením zásadního trestu neváhal.

„Neviděl jsem to, zrovna jsem byl otočený k lavičce a spatřil jsem až hráče, jak leží na zemi,“ řekl k rychlé akci příbramský trenér Pavel Horváth.

Po Soldátově faulu kopala penaltu i v prvním letošním kole Plzeň, jenže shodou okolností ani jedna gólem neskončila. Plzeňský Aleš Čermák zcela minul branku, pardubický Michal Hlavatý napálil tyč po pravé ruce gólmana Ondřeje Kočího.

Penalty PROTI ve F:L 2020/21 10 Příbram

7 Olomouc

7 Slovácko

5 Bohemians

5 Mladá Boleslav Zdroj: csfotbal.cz

„Nejdřív jsem uvažoval o tom, že ji kopnu doprostředka. Nakonec jsem to změnil a ukázalo se to jako špatná varianta a špatné řešení. Bohužel,“ líčil Hlavatý.

Domácí však jeho selhání z 25. minuty nevykolejilo, dál měli kontrolu nad děním na těžkém terénu a za svůj trpělivý a cílevědomý výkon nakonec byli odměněni vlastním gólem příbramského náhradníka Jana Kvídy, který jim zajistil tři důležité body.

„Přežili jsme to a místo, aby nás to nakoplo, nás to ještě víc srazilo. Tenhle moment měl všechno zlomit, nebo nám aspoň pomoct, měli jsme hrát víc na půli soupeře, ale to se nám moc nedařilo,“ litoval záložník hostí Filip Zorvan, jeden z mála hráčů hostí, který snesl přísnější měřítko. „Máme sedmnáct zápasů a deset penalt proti nám, to snad není možné nasbírat pomalu ani za dvě sezony, natož za jednu. A ještě tak rychle,“ dodal udiveně na adresu týmové bilance.

Je skutečně marná, vždyť víc než deseti pokutovým kopům v rámci jedné sezony čelily v historii samostatné české ligy pouze tři týmy: Slovácko (14), Dukla (12) a v minulé sezoně Příbram (11).

Teď jsou Tomáš Pilík a spol. na deseti už po sedmnácti kolech, tedy v polovině soutěže.

„Bylo to špatný, musíme si říct spoustu nepříjemných věcí,“ uznal Horváth. „Ale ještě není konec, musíme se dát dohromady a bojovat.“

Fakta nicméně mluví jasně. Předposlední Příbram získala v posledních pěti kolech jediný bod. A příští víkend přijede k Litavce vedoucí Slavia.

