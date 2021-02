iSport podcast: Deli? Návrat titána. Bude o něj Slavia stát i v létě?

Bonusová část aktuálního iSport podcastu se věnuje avizovanému příchodu Simona Deliho do Slavie na hostování. Dává návrat oblíbeného stopera pro sešívané smysl a jak se změnil během působení v Bruggách? Mohla by o něj Slavia stát i v létě, nebo si vystačí se svými možnostmi? O tom všem diskutuje redaktor Sportu Jan Podroužek s moderátorem Martinem Vaitem.

V celém díle iSport podcastu se věnujeme jarní sparťanské depresi, která naplno propukla po porážce 0:1 s Bohemians. Fanoušci i odborníci kritizují Letenské za matný herní projev, kterým se tým prezentuje na jaře, ačkoliv až do soboty vítězil, respektive bodoval (0:0 na Baníku), a neinkasoval gól. Co tedy ve hře Sparty nefunguje a proč se trenéru Václavu Kotalovi nedaří pozvednout kvalitu výkonů? Nakolik může za současný stav věcí kouč a co míří za hráči? Proč Letenští hrají předvídatelně a pomohlo by už jen změnit rozestavení?

V novém iSport podcastu redaktoři Jakub Dvořák s Adamem Procházkou navrhují změny, které by Spartu mohly posunout – měli by Letenští posílit? Co by měl trenér Kotal udělat jinak a jak mu může pomoci vedení? Co se teď bude ve Spartě dít a dávalo by smysl měnit kouče? Kdo je nejlepší alternativou na českém trenérském trhu a proč by spojení s Pavlem Vrbou nemuselo fungovat?

0:00 Proč Sparta propadla proti Bohemians a co v její hře nefunguje?

15:51 Může trenér Kotal Spartu herně posunout dál? Měla by Sparta změnit rozestavení?

37:08 Co se bude ve Spartě dít? Byl by Vrba pro klub nejlepší českou alternativou do budoucna?

48:46 Dává Deliho hostování smysl? Bude o něj Slavia stát i v létě?