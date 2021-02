Bořil (asi) vyvázne bez trestu. Baček: Neopravujeme rozhodnutí sudích, ale...

Vlétl do toho jako utržený vagon, jak je jeho zvykem. Nejprve Jan Bořil narazil do Jakuba Považance a vzápětí bouchl i do Vladimira Jovoviče, kterého trefil drsně ramenem do obličeje. Bez možnosti i vůle hrát míč – a s největší pravděpodobností úmyslně.

Sudí Pavel Orel sice odpískal faul, ale osobní trest slávistickému kapitánovi žádný neudělil.

„A to byla chyba, měl vytáhnout minimálně žlutou kartu. Spíš však červenou,“ soudí bývalý nejmenovaný prvoligový rozhodčí. „Bořil se věnoval víc hráči než balonu a rozhodčí mají zdraví hráčů chránit.“

Orel nicméně Bořilův atak jako bezohlednou (ŽK) či dokonce surovou (ČK) hru nevyhodnotil. Názor nerozporoval ani VAR Alex Denev, tedy arbitr, který na podzim právě až na radu videorozhodčího vyloučil sparťana Ladislava Krejčího mladšího za sestřelení pardubického Tomáše Solila.

„VAR bych v tomhle případě však nevinil, Orel se za něj nesmí schovávat. V takové situaci musí udělit nějaký osobní trest a teprve pak do toho může VAR vstoupit,“ míní znalec, který si nepřál být jmenován.

Komise rozhodčích Orlův výkon zhodnotí až dnes (v úterý) a její pohled bude pro vývoj celého případu zásadní. V tuto chvíli je nicméně nepravděpodobné, že by byl Bořil dodatečně potrestán.

„Naše zásada je taková, že neopravujeme rozhodnutí rozhodčích učiněná na hrací ploše,“ vysvětluje šéf disciplinární komise Richard Baček. „Vycházíme při tom z praxe UEFA, která připouští pouze tři okolnosti, za jakých může být tato praxe prolomena.“

Těmi jsou administrativní chyba, kdy je napomínán či vyloučen někdo jiný než skutečný viník.

Dále situace, kterou rozhodčí v reálu vůbec nezaznamenal.

A pak její případné fatální následky, nejčastěji tedy dlouhodobé zranění.

Ani jedna ze tří možností přitom na Bořilův faul nepasuje. Viděl jej nejen hlavní rozhodčí, ale i VAR. A jablonecký Jovovič ani nepotřeboval ošetření, okamžitě ve hře pokračoval. Na hřišti vydržel bez problémů až do 78. minuty.

Navíc je tu také precedens z podzimu. Komise rozhodčích po utkání Plzeň–Slavia (0:1) oznámila, že domácí Pavel Bucha měl být za úder loktem do hlavy Ondřeje Lingra vyloučen, přesto disciplinární komise se záložníkem Viktorie řízení nezahájila.

Stejně tedy patrně dopadne i Bořil.

„Prostudujeme zápis o utkání, zprávu delegáta, vyžádáme si stanovisko rozhodčího i komise rozhodčích a pak vyhodnotíme, jak budeme dál postupovat. Teoreticky se tím zabývat můžeme,“ připouští nicméně Baček, jenž ostatně reprezentačního beka už jednou za surovou hru dodatečně potrestal.

V listopadu roku 2017 mu za kopnutí do libereckého Martina Graiciara v souboji bez míče vystavil dva zápasy stop.

Jenže tento přestupek rozhodčí během zápasu nepostřehl a projekt VAR v české lize teprve čekal na svou premiéru.