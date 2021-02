Sparta řeší špatnou situaci: Skončí trenér Kotal? Může přijít Vrba

Je to téměř na den přesně rok, co trenér Václav Kotal převzal první tým Sparty po odvolaném Václavu Jílkovi. Loni na jaře po koronavirové pauze vytáhl tradiční klub z nejhoršího, ligu s ním zakončil po vítězné šňůře na třetím místě, navíc připojil triumf v domácím poháru, který Pražany poslal rovnou do základní skupiny Evropské ligy.

I vstup do nové sezony se vydařil, rudí vyhráli úvodních šest zápasů, pak ovšem přišli o oporu Adama Hložka a jejich výkonnost začala jít dolů. Krátká zimní pauza regres nezastavila, naopak se ještě prohloubil.

Na jaře sice tým kolem kapitána Bořka Dočkala získal ze čtyř utkání sedm bodů, ani v jednom případě ovšem herně nepřesvědčil. A naposledy při nedělní porážce 0:1 s Bohemians vyloženě selhal.

I proto se začalo v letenských kancelářích intenzivně řešit, co dál. Podle informací iSport.cz je na spadnutí Kotalovo odvolání. V zákulisí se nejvíc mluví o tom, že by mohl nahradit někdo z tandemu Michal Bílek či Pavel Vrba. Oba jsou aktuálně bez angažmá, čili k dispozici. Druhý jmenovaný je ovšem zároveň spojovaný i s přesunem do ostravského Baníku.

Vyloučit nelze ani přechodnou variantu, tedy že by mužstvo převzal jeden ze stávajících asistentů (Luboš Loučka či Michal Šmarda), případně kouč rezervy Michal Horňák. Tenhle model by mohl platit do konce sezony či na dobu určitou, než by klub vyřešil příchod nového šéfa prvního týmu.

