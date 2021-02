Chybující sudí Denev: Mizerný produkt špatného systému. Kde je problém?

Vrší jeden malér za druhým. V úterý sudí Alex Denev mizerným výkonem zničil dohrávku Mladé Boleslavi s Olomoucí (1:1). V šesté minutě nevyloučil za surovou hru Marka Matějovského, neodpískal pokutový kop po faulu domácího Tomáše Malínského na Martina Sladkého. O dva dny dříve z pozice videorozhodčího jen přihlížel konání slávistického Jana Bořila, který loktem trefil do obličeje Vladimira Jovoviče. Triviálních chyb se dopustil i v předchozích kolech. V tom dvanáctém měl vyloučit Ladislava Krejčího ze Sparty za zákeřný loket do hlavy Tomáše Solila, jenže tak učinil až na základě doporučení VAR...

Proč tolik průšvihů?

Ve fotbalovém zákulisí se má za to, že třicetiletý rozhodčí z Jihlavy je mizerným produktem špatně nastaveného systému svazové výchovy sudích. Volně přeloženo, do elitní kategorie rozhodčích se dostal příliš rychle a nemá v ní, co dělat.

Ve FORTUNA:LIZE se poprvé objevil v ročníku 2019/20. V listopadu byl nominován na utkání mezi Olomoucí a Libercem. Zápas zvládl na výbornou, přístup a výkon nového sudího si pochvalovali všichni aktéři utkání. V pravidelné rubrice Zlatá píšťalka deníku Sport byl Alex Denev vyhodnocen premiantem kola, obdržel excelentní známku devět. „Delegace a samotný zápas pro mě byly upřímně velkým překvapením, něco jako blesk z čistého nebe. Musím říct, že delegaci na utkání FORTUNA:LIGY jsem po pár zápasech v druhé lize opravdu nečekal,“ překvapeně říkal v rozhovoru pro MF Dnes.

Do té doby totiž Denev odpískal jen osm zápasů ve druhé lize. Jenže během