Vrba ve Spartě: Chci naplnit očekávání. Co změny a vztah s fanoušky?

Tomáš Necid slaví svou trefu do sítě Sparty • Michal Beranek / Sport

Řadí se mezi nejúspěšnější české trenéry. Nyní před ním stojí nová výzva. Sedmapadesátiletý Pavel Vrba přebírá po Václavu Kotalovi pražskou Spartu. První trénink s mužstvem ho čeká ve čtvrtek. „Už se těším, až se s hráči potkám a budeme na hřišti,“ těší se nový kouč Letenských. Jeho cíl je jasný. „Beru Spartu jako velkoklub. Chtěl bych tu uhrát něco, co už Sparta dlouho neuhrála,“ uvedl Vrba pro klubový web.

V české nejvyšší soutěži odtrénoval dosud Pavel Vrba 247 zápasů, v 148 případech zvítězil. Třikrát dovedl Plzeň k mistrovskému titulu, jednou slavil coby asistent v Baníku Ostrava. Triumfoval také ve slovenské a bulharské lize s Žilinou, respektive Ludogorcem. Vedl i českou reprezentaci, celkem osmkrát ovládl anketu o nejlepšího trenéra v rámci Fotbalisty roku a je jejím nečastějším vítězem. Nyní před ním stojí nová výzva - Sparta.

„Mám stejné ambice, jako má vedení klubu, na tom jsme se shodli. Dali jsme si časový harmonogram, který chceme plnit. Budu se snažit, abych ambice vedení naplnil a abychom byli úspěšní,“ konstatoval Vrba ve svém prvním rozhovoru po podpisu kontraktu na Letné.

Rozhodování, zda přijmout nabídku Sparty, podle Vrby složité nebylo. „V Česku není moc klubů, kde bych chtěl teď pracovat. Sparta mezi ně ale samozřejmě patří, sportovně mě to bude naplňovat. Doufám ale hlavně, že i já budu naplňovat očekávání vedení,“ přeje si zkušený kouč.

Vrba patřil k hlavním tváří éry, která nastartovala rivalitu mezi Spartou a Plzní, tehdy stál na straně Západočechů. Z tohoto pohledu nabývá jeho angažmá na Letné na pikantnosti a vzbudilo nemalý rozruch i mezi sparťanskými příznivci. „Věřím, že mě budou fanoušci hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to samozřejmě respektuju, nedivím se tomu. Ale práce trenéra je taková, že občas jste někde, pak zas někde jinde. Chci být hodnocený hlavně za to, jak budu pracovat a působit ve Spartě,“ řekl Vrba.

První utkání na lavičce Sparty ho čeká už v neděli, mužstvo povede v Olomouci, kde Letenští v posledních třech případech padli pokaždé 0:1. „Zatím jsem věci ohledně víkendového zápasu neřešil. Teprve budu sledovat soupeře a konzultovat to s hráči. Je pravda, že dostávám mužstvo tři dny před zápasem, ale vím, že hráči jsou dobře připravení, dobře trénovaní. Všichni víme, že v Olomouci to bude důležitý zápas a budeme tam chtít okamžitě uspět,“ podotkl Vrba.

Ve sparťanské kabině narazí na několik starých známých. „Je pravda, že s některými z hráčů jsem se setkal v reprezentaci. Mé první kroky asi povedou k nim. Chci se o mužstvu dozvědět všechny důležité informace. Sami víte, že fotbal je i o vztazích v týmu a pokud tohle bude fungovat, tak přijde i dobrá hra a úspěchy,“ je přesvědčený Vrba.

Sparta pod trenérem Václavem Kotalem praktikovala hru na tři stopery, ta však pro Vrbu typická není. „Samozřejmě jsem o tom přemýšlel. Nějaké věci v hlavě mám. Máme tři dny do zápasu, budeme se některým věcem věnovat víc. Sám jsem zvědavý, jak na to budou hráči reagovat. Až podle toho, jakou reakci na tréninku uvidím, tak se rozhodneme, co budeme zkoušet víc,“ naznačil Vrba, že od první chvíle chystá změny.