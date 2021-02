Akce Vrba! Do Sparty už měl dvakrát blízko, jak a proč došlo k dohodě?

Florin Nita lapil proti Bohemians penaltu, na úspěch to ale Spartě nestačilo • Michal Beranek / Sport

Tomáš Necid slaví svou trefu do sítě Sparty • Michal Beranek / Sport

Roky se o tom v zákulisí šuškalo. Na podzim 2016 to bylo i dost blízko. Pavel Vrba ale tehdy nabídku Sparty odmítl, místo toho zamířil zpět do Štruncových sadů. Nyní už strůjce plzeňského vzestupu vábení z Letné neodolal. Ve středu večer ve funkci hlavního trenéra nahradil odvolaného Václava Kotala, už dnes povede první trénink. „Budu se snažit, abych ambice vedení naplnil,“ vzkázal Vrba fanouškům. Ti ovšem z jeho příchodu do vzduchu rozhodně neskáčou.

„Taťko, taťko...,“ povzdychl si nad fotkou Pavla Vrby plzeňský obránce David Limberský. Na sociálních sítích se dokonce objevila fotka roztržené sparťanské permanentky. Jmenování bývalého trenéra Viktorie do funkce hlavního trenéra logicky přiválo třaskavou směs emocí. Aby ne, velkému rivalovi dopomohl k zisku celkem tří ligových titulů.

„Věřím, že mě budou fanoušci hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to samozřejmě respektuju, nedivím se tomu,“ prohlásil po svém nástupu do nové role zkušený kouč.

O jeho možném spojení s největším českým klubem se v minulosti hovořilo několikrát. Dvakrát od něj nebylo daleko. Nejprve na podzim 2016, pak i na jaře 2019. Ani jednou k tomu nedošlo, tentokrát už ano.

A jak to tak v případě Sparty bývá, jednalo se o akci kulový blesk. Všechno odpálil sobotní duel s Bohemians, ve kterém Letenští doma ostudně padli 0:1. Byl to čtvrtý jarní zápas, ve kterém rudí herně absolutně nepřesvědčili. V návaznosti na to se po Václavem Kotalem začala povážlivě kývat židle.

O tom, že nemá železně pevnou pozici, se ostatně mluvilo už na konci minulého roku. Vedení Sparty si uvědomovalo, že změna dřív či později bude nevyhnutelná. Nakonec volba padla na první variantu. Podle informací deníku Sport vůbec první oficiální kontakt mezi klubem a Vrbou proběhl v pondělí. Za pouhých 48 hodin bylo vše dojednáno. „Přistoupili jsme k důležitému strategickému rozhodnutí. Jsme přesvědčení, že jsme z pohledu budoucího sportovního vývoje klubu udělali správný krok. Na spolupráci s trenérem Vrbou se těšíme a věříme, že bude velmi úspěšná,“ uvedl generální ředitel František Čupr.

Nutno ovšem zmínit, že na jméně Vrba nepanovala napříč letenským vedením stoprocentní shoda. Ve hře byl i Michal Bílek. Podle zákulisních zpráv představoval variantu, kterou preferoval sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Ve Spartě končí trenér Václav Kotal. Nahradí ho Pavel Vrba

Okrajově padlo i jméno z bundesligy

Zdroje Sportu hovoří o tom, že vzniklé možnosti konzultoval i se staršími hráči. A ještě jedno jméno do placu: Heiko Herrlich. Někdejší Rosického spoluhráč z Borussie Dortmund, toho času kouč bundesligového Augsburgu. V hledáčku byl už na podzim 2019, teď podle zákulisních zdrojů přišel na přetřes znovu. Ovšem pouze okrajově.

Nejvyšší klubové vedení ale nakonec ukázalo na Vrbu. Tedy na trenéra, jehož spojení se Spartou si ještě před pár dny zasvěcené zdroje absolutně nedokázaly představit. Ostatně nebylo tajemstvím, že úspěšný kouč koketuje i se „svým“ Baníkem Ostrava. Nakonec ale přebírá jednoho z hlavních rivalů.

„Pavel Vrba je v první řadě velký fotbalový odborník. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou. A Pavel Vrba je trenér, který je zvyklý vyhrávat,“ prohlásil Rosický.

Jisté je, že Vrba přichází do prostředí, které mu nepadne kolem krku. Roky byl velkým rivalem Sparty. Mužem, který se podílel na mnoha jeho bolestech. Nyní započíná misi, aby získal sparťanské společenství na svou stranu. Dnes ho čeká první trénink, v neděli pak ostrý start na hřišti Sigmy.

„Přiznám se, že to všechno proběhlo hekticky, zatím jsem neřešil věci ohledně víkendového zápasu. Teprve budu sledovat soupeře a konzultovat to s hráči. Je pravda, že dostávám mužstvo tři dny před zápasem, ale vím, že jsou dobře připraveni, dobře trénovaní. Všichni víme, že v Olomouci to bude důležitý zápas a budeme tam chtít okamžitě uspět,“ zdůraznil Vrba.

Už nyní jistě ví, že dobrý start pro něj bude životně důležitý.