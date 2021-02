Slávisté mimo soupisku pro EL: Júsufa zase chce Liberec, Van Buren do Plzně?

Simon Deli by se měl vrátit do Slavie • Michal Beránek (Sport)

Obhájce titulu mohl na soupisku pro Evropskou ligu uvést tři nová jména. Volba logicky padla na Alexandera Baha, Simona Deliho a trošku překvapivě i na Jakuba Hromadu, který nakonec dostal přednost před Tarasem Kačarabou.

Navrátilci z hostování Michal Beran, Júsuf Hilál a Mick van Buren zůstali mimo, takže si na jaře zahrají pouze FORTUNA:LIGU a MOL Cup. A je otázkou, v jakém dresu, přestupové okno se totiž zavírá až v pondělí 8. února.

Jisté je, že Liberec stojí o návrat Júsufa, který se na podzim pod Ještědem osvědčil jako střelec důležitých gólů na domácí i mezinárodní scéně. Slavia patrně nebude proti, na hrotu útoku se jí totiž dostal do senzační formy Jan Kuchta, v případě potřeby zde můžou hrát i Abdallah Sima, Peter Olayinka či Van Buren. Júsuf se navíc během zimní pauzy zranil a potřebuje znovu nabrat formu, k čemuž bude mít určitě víc prostoru a času pod Ještědem než v Edenu.

Naopak Beran už se do Liberce patrně nevrátí, mladý záložník dává přednost tréninku v maximálně konkurenčním prostředí a sbírání minut po jednotkách. Proti Dukle (4:1) v domácím poháru navíc nastoupil za Slavii v základní sestavě.

„S Júsufem jsme v kontaktu a zkusíme ho přivést i na jaro. Berana řešit nebudeme,“ potvrdil deníku Sport trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Nejzajímavější situace panuje kolem Van Burena. Osmadvacetiletý Nizozemec oprášil svou značku na hostování v Českých Budějovicích, kterým kromě gólu a dvou asistencí pomohl svou energií a drajvem. Zazářil například při historickém vítězství 4:2 na Spartě.

„Horejš chce po hráčích podobné věci jako pan Trpišovský. Ve druhé polovině podzimu to bylo vidět: s Dynamem jsme ukázali zajímavý fotbal, šestkrát za sebou neprohráli a vyškrábali se ze sestupového pásma nahoru,“ poděkoval Van Buren na dálku trenéru Davidu Horejšovi za svůj restart.

České Budějovice nicméně přivedly v uplynulých dnech Dameho Diopa z Hataysporu a Jonáše Vaise z Plzně, pro Van Burena tak už nemají místo.

Důrazný rychlík, který umí skvěle vstoupit do zápasu jako střídající hráč, tak patrně zůstane ve Slavii, kde kryje záda především Simovi. A zkusí si říct o novou smlouvu, stávající mu totiž končí v červnu, což z něj samozřejmě dělá vděčný přestupový terč. Třeba v Plzni, která volné hráče bez odstupného podepisuje ráda a pravidelně.

„Ale Van Burenův příchod k nám v létě není příliš pravděpodobný,“ sdělil deníku Sport zdroj blízký vedení Viktorie.

Co však není, může nicméně být. V případě Šimona Falty dělala Plzeň rovněž dlouho mrtvého brouka – a nakonec českého reprezentanta vykoupila z Olomouce zrovna Slavii přímo před nosem.

„Mick má platnou smlouvu do léta. Co bude dál, uvidíme. Je před námi ještě sedmnáct kol plus český pohár. Spousta zápasů. Mick má v Čechách dobré jméno, takže o nedostatek nabídek nemám strach,“ říká na adresu svého klienta agent Jiří Müller, který mezitím přivedl do Plzně z druholigového Třince talentovaného sedmnáctiletého gólmana Ondřeje Mrózka.

Zopakuje si to v létě i s Van Burenem?