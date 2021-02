Hloušek: Od trenéra Vrby vypadá vše jednoduše. Sparta bude silná na míči

Jak vzpomínáte na Pavla Vrbu?

„Nemohu na něj říct špatné slovo. Byl jsem z něho ohromně nadšený. Párkrát jsem ho zažil i v reprezentaci a vždy panovala velká spokojenost. Každému hráči dokázal na hřišti obrovsky pomoct. Často s hráči komunikoval. To je velmi důležitá věc. Vzpomínám na něj moc rád.“

Čím ještě si vás získal?

„Bude to znít zvláštně, ale jakmile stojíte u něho na tréninku a začne vám vysvětlovat, co se po vás v zápase chce, všechno vám přijde strašně srozumitelné. Okamžitě to pochopíte. Pamatuji si, jak jsem stál na hřišti a v duchu si říkal, že moji bývalí trenéři všechno moc komplikovali. Od Pavla Vrby vypadalo vše jednoduše. Od toho se pak odvíjela i naše hra. Každý věděl, co má na hřišti dělat. Hráli jsme odzadu, s míčem a kombinačně.“

Na kombinační hru je pedant, že?

„Ohromný. Neustále nám opakoval, že se nemáme bát hrát dopředu. Že musíme hrát tak, aby ta možnost vždycky nějaká byla. V tomhle podle mého názoru Spartě hodně pomůže. Bude pod ním silná na míči.“

Hráče na to ve středu zálohy má. Co Bořka Dočkala a spol. čeká za taktické povely?

„Trenér rozhodně nechtěl, aby si střední záložníci sbíhali až moc nízko k hráčům s míčem. Ideální bylo vždy mezi řady, aby se daný hráč při převzetí přihrávky nezavřel směrem dopředu. Soupeř to pak měl mnohem jednodušší. Jakmile jsme se dostali do ofenzivní fáze, pak už to bylo snadné. Hráči v Plzni či ve Spartě už mají kvality na to, aby situace vyřešili.“

Nebude si to nějakou chvíli sedat? Například v obraně?

„Dovedu si představit, že i kdyby dostal k ruce zbrusu novou obranu, během extrémně krátké doby by všem hráčům vysvětlil, co si od nich představuje a oni by to na hřišti plnili.“

Příznačné jsou pro něho pozice krajních obránců a křídel. Vy jste pod Vrbovým vedením zkusil oba posty. V čem tkví trenérovy nároky?

„Na kraji dost záleží na práci křídelních záložníků. Ze začátku zápasů museli držet velkou šířku a postupně se stahovali do středu, čímž vznikal prostor pro nabíhající beky. Když jsem hrál v záloze a David Limberský za mnou, hrálo se mi fakt dobře. Můžete kombinovat s hráči před vámi, vedle vás i za vámi. Navíc máte pocit, že za vámi neustále někdo je do nabídky. Ale tím se opět vracím k tomu, že všichni v týmu věděli, co mají dělat. A když to nešlo, bylo to jen o trpělivosti. Častokrát se zápasy lámaly až u konce.“

Vrba je neúprosný „Přišel do Plzně po půlroce mého působení v klubu. Přiznávám, že jsem z něho měl respekt. Jenom se mi potvrdilo, co jsem o něm od kluků slyšel. Měl strašně tvrdé tréninky. Je neúprosný. Co si naplánuje, to se splní. Nedá se s ním na tom moc domluvit. Občas jsme si stříhali, zda nám nějaký ten sprint neodpustí. Ale moc často se to nedělo. Hodně dbal na detaily. Ať už je to správný začátek tréninku, taktika či výklus po zátěži. Ale srandu uměl udělat. Když bylo potřeba, zvýšil hlas. Když cítil, že potřebujeme uklidnit, uměl to. Hlídal také, zda dodržujeme určitá týmová pravidla. Například zápisné do pokladny. Hodně bral starší a zkušené hráče. Dost s nimi prožil. Ale byl otevřený i k nám mladším. Toho jsem si hodně cenil. Ve fotbale mi dal asi nejvíc.“

Tomáš Hájek, obránce Vitesse Arnhem

