Rozhodly tři momenty, komentoval Guľa. Z křídel potřebujeme čísla

Adrian Guľa byl rozmrzelý. Už zase. Copak o to, na umělecký dojem Viktoria rivala jasně předčila, ale výsledek byl žalostný. Partii s Libercem nezvládla, padla 0:2. I proto, že ve dvaačtyřicáté minutě putoval pod sprchy Filip Kaša, který drsným zákrokem s vysokou intenzitou roztrhl holeň Michala Sadílka. „I v početním oslabení jsme si vytvořili tlak, závarové situace… Měli jsme odhodlání, ale výsledek to nepřineslo. Je to pro nás velmi nešťastné,“ zoufal si plzeňský trenér.

Viktoria po zápase řešila, zda neměl být vyloučený i Martin Koscelník za relativně podobné přišlápnutí Davida Limberského. I on si ze souboje odnesl krvavé šrámy. Sudí Miroslav Zelinka si však vystačil se žlutou kartou. Verdikt mu posvětil i VAR.

Bylo klíčovým momentem zápasu vyloučení Filipa Kaši?

„Klíčové byly tři momenty. Za prvé jsme měli velmi dobrý vstup do utkání, po Buchově střele jsme dali tyčku, byly tam další dvě velmi dobré možnosti, ale soupeře jsme ze solidního vstupu neotevřeli. Za druhé vyloučení Kaši. Přesto jsme o poločase - i díky skvělému zákroku Staňka před koncem první půle – cítili z hráčů pozitivní nastavení a chuť. A za třetí nás rozhodil gól ze standardní situace, kdy jsme nebyli pozorní, a z hraniční ofsajdové situace inkasovali. Kluci ale dnes šli nadoraz, na dno svých sil. Byť nás bylo o jednoho méně, pohybově jsme stále byli lepším mužstvem. Liberec zápas takticky uhrál, klobouk dolů, je to vyspělé mužstvo. Nicméně svému týmu nemám, co vyčítat. I v početním oslabení jsme si vytvořili tlak, závarové situace… Měli jsme odhodlání, ale výsledek to nepřineslo. Je to pro nás velmi nešťastné.“

Martin Koscelník dostal po ostrém zákroku na kotník Davida Limberského žlutou kartu, Filip Kaša byl po relativně podobném faulu na Michala Sadílka vyloučen. Viděl jste oba zákroky?

„Moje oči jsou trenérské. Nejsem rozhodčí. Nikdy jsem jejich práci nedělal, na hřišti ani přes video. Proto to nechci porovnávat. Máme dostatek záběrů, nějaké stanovisko komise rozhodčích zaujme. Nám je to vlastně jedno, jelikož nemáme Kašu a zápas jsme prohráli. Připouštím, že je to specifické. Jednu situaci přes video sudí posoudí, druhou ne. (Obě situace videorozhodčí zkoumal – pozn. aut.). To se ve fotbale stává, sledujeme to každý víkend po celém světě.“

Do druhého poločasu jste poslal premiérově dvacetiletého Václava Míku. Jak jste spokojený s jeho výkonem?

„Mikeš to zvládl, ale my jsme potřebovali zápas zvládnout týmově, do vítězství, což se nám nepovedlo… Šlo o Mikešovu premiéru. Myslím si, že svoji roli proti fyzicky vybaveným hráčům soupeře zvládl. I z toho je vidět, že v mužstvu je emoce, energie. Dnes nás ale výsledek zabolel. Mužstvo tvrdě pracuje. Oproti podzimu vidím odlišnou dynamiku, ale musíme získávat body.“

Sice vám skončila celkem dlouhá série bez obdrženého gólu, nicméně Jindřich Staněk se zase blýskl velmi kvalitním výkonem. Nakolik vás těší jeho výkony?

„Máme dva vynikající brankáře. Jindro je v reflexu a práci na čáře mimořádně silný. Držel nás ve hře. Jen je škoda, že jsme to nezúročili.“

Nezúročili jste to i kvůli opakované neefektivitě křídelních hráčů – Kayamby a Ba Louy?

„Jednoznačně. Z těchto prostorů potřebujeme čísla, gólovost a finální přihrávky. Kluci na tom pracují, vnímám výkonnostní změnu, ovšem nikoliv bodovou, což je v našem způsobu hry nesmírně podstatná věc. Cítím to stejně, jejich produktivita musí být výraznější.“