Reakce sparťanů na logo: Kadlec i Siegl chválí, Řepka nic ošklivějšího neviděl

Jak už to tak bývá, každá zásadní změna vyvolá spoustu rozdílných reakcí. Platí to i pro nové logo fotbalové Sparty, které klub ve čtvrtek večer odhalil. Někteří fanoušci změnu klubové identity chválí, jiní ji kritizují. A rozdělený je taky tábor osobností, které na Letné v minulosti hrály. „V jednoduchosti je krása,“ řekl bývalý útočník Horst Siegl. Jiný názor má Tomáš Řepka. „Nic tak ošklivýho jsem dlouho neviděl,“ napsal na Instagramu.

Sparta při tvorbě nového loga nechtěla úplnou revoluci, zásadní pro ni bylo zachování oblíbené trikolóry. Řada příznivců špatně nese, že se z nového znaku vytratila červená barva, kterou dominantně nahradila černá, moderní styl ale sklízí i chválu.

„Na poprvé jsem si říkal: Proč? Ale když znám důvody a vidím, kam se to vyvíjí, tak myslím, že to je dobrá věc. Lidem se to dřív nebo později bude líbit,“ uvedl někdejší útočník Václav Kadlec, který loni ukončil kariéru.

Další střelec letenské minulosti Horst Siegl má podobný názor. „V jednoduchosti je krása. Tohle logo vítám, i když v něm bude scházet to ACS,“ podotkl. A spokojený je i herec Jakub Štáfek, velký fanoušek Sparty: „Je to elegantní, jednoduché. Když se povede sjednocení „eska“ a všech jeho provedení, bude to mazec!“

Na opačný názorový pól patří Tomáš Řepka, bývalý stoper, který počínání na Letné dlouhodobě kritizuje. „Nové logo Sparty? Nic tak ošklivýho jsem dlouho neviděl a vysvětluje to, co se ve Spartě ve skutečnosti řeší. Místo výkonů na hřišti tam někdo kreslí loga do bloků. To je to poslední, o co by se měli starat,“ vzkázal Řepka.

Krátky text doplnil hashtagem ve znění „Já jsem Sparta“, na který na Twitteru zareagoval Ondřej Kasík, ředitel komunikace Pražanů.

„Principem komunikace loga je ponechat každému jeho názor. My vysvětlujeme, argumentujeme. Myslím, že fans to vnímají. Kritizovat může každý, i Tomáš Řepka. Ale hashtag Já jsem Sparta, který nějakou dobu používá, je úsměvný. Ne, Tome, nikdo sám o sobě není Sparta. Nebo Baník, SKS...“ napsal Kasík.

Aktuálně druhý tým FORTUNA:LIGY začne nový znak oficiálně používat až od příští sezony.