Experti o novém logu Sparty: Změna byla nutná, velký důraz na fanoušky

3. Jak hodnotíte nové logo a identitu z pohledu současných trendů? „Trend je věci zjednodušovat a vidíme to i tady. Odkaz k historii v kombinaci s moderním přístupem je něco, co lze v současnosti pozorovat. Nemyslím si však, že to trendům podléhá ve špatném slova smyslu. Oboje rebrandingu velmi prospělo a má své opodstatnění.“

1. Jak na vás působí nové logo a identita Sparty? „Sparta nové logo potřebovala. Ve srovnání s konkurencí ve světě to byla taková trochu dětská kresbička. Nové logo a celá identita jsou dobrým posunem kupředu. Cítím z toho velmi profesionální přístup a snahu o co nejlepší řešení. To ale na druhou stranu zavřelo dveře něčemu unikátnějšímu. Jak autoři sami říkali. Je to spíš evoluce, než revoluce. Ale dobře pojatá.“

Pavel Cahlík, brand manager Blesku

„Líbí nebo nelíbí je subjektivní hodnocení a já ho nepoužívám. U sportovních klubů je to ale zcela zásadní a jakákoliv změna vyvolává daleko bouřlivější emoce než u běžných značek. A možná i právě proto si myslím, že změna mohla být klidně ještě výraznější. Negativní emoce by totiž vzbudila tak jako tak. Ale celý realizační tým určitě do rozhodování o radikálnosti změny přibral právě i reakce fanoušků. A výsledek se je tak umírněný kompromis. Co ale kvituji, je odvaha u minimalistických variant, které rozhodně více hledí do budoucnosti a více evokují moderní značku nejen podle posledních trendů. Když teď srovnám loga českých fotbalových klubů, je nová podoba loga Sparty rozhodně dominantní. Díky černému poli pod „S“ bude vizuálně ovládat prostor.“

„Překvapilo mě, že do tvorby nebyli zřejmě nějakým výraznějším způsobem vtaženi fanoušci. Nebo jsem to nedohledal a komentáře na Facebooku to naznačovaly. Jejich zapojení, v nějaké formě do nějaké z částí rebrandu by mohla pomoci. „Big bang“ je sice efektní, ale budí daleko více negativních emocí. Vlastně jsem v průběhu představení pořádně neviděl aplikaci na dresu. Až na pár záběrů ke konci. Za mě je stěžejní součást sportovní značky. Vlastně až dedukcí a z pár záběrů bylo jasné, že se ikonická rudá neztrácí úplně. Pokud by to tak bylo, byla by to dle mě chyba. Rád bych viděl více vizualizací fan artiklů. I toto by mohlo pomoci s přijetím nové identity.“

„Zjednodušení, které se ve spojitosti s novou identitou zmiňovalo, je určitě trend. Ale ten krok vlastně není tak výrazný, jak současné trendy udávají. Určitě je to z velké části z respektu k fanouškům.“

„Komunikace byla zcela jistě ovlivněna pandemií covid-19. Taková změna by si ale i tak zasloužila trochu více - včetně například balíčků pro vybrané fanoušky apod. U velkých značek je zvykem, že vybraným fanouškům, recenzentům, influencerům nebo celebritám nové produkty doručí předem, tak aby v době jejich odhalení byly dostupné jejich kladné reakce, a vyvážily tak očekávané negativní reakce. Dopadová stránka rebrandu je skvělá věc. O chlup lepší by byla možnost si stávající web zobrazit v nové podobě nebo social media pack.“