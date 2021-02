Z gaunera hodný kluk, „Kobra“ nedává góly. Půjde Ondrášek na lavičku?

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Pardubic, která ale nebyla uznaná kvůli ofsajdu • Dominik Bakes / Sport

Co se děje se Zdeňkem Ondráškem? • Pavel Mazáč (Sport)

Po návratu z Ameriky zářil. V prvních šesti startech čtyřikrát nekompromisně trefil cíl. Jenže posledního čtvrt roku je Zdeněk Ondrášek na suchu. Z gaunera se stal hodný kluk. Trefil se pouze na Baníku, a to je málo. Před dnešním duelem Plzně v Mladé Boleslavi (14.00) se dle informací Sportu trenér Adrian Guľa vážně zamýšlí, že by od začátku poslal do hry Jeana-Davida Beauguela. Další špatné zprávy pro muže s výmluvnou přezdívkou Kobra? Blíží se EURO a Michael Krmenčík, hlavní konkurent v nominačním boji, je v laufu…