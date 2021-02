Plzeň smetla outsidera bez slitování. Guľa zkoušel v poháru nový systém

Byl to nerovný souboj. A nejen proto, že oba týmy dělí dvě soutěže. Vždyť amatérské Přepeře hrály poslední soutěžní zápas přesně před čtyřmi měsíci a na rozdíl od Plzně nemohou v rámci současných protiepidemických opatření ani normálně trénovat. To vše bylo na promrzlém hřišti jasně znát, Viktoria vedla už ve 24. minutě 3:0 a o postupujícím do osmifinále MOL Cupu bylo rozhodnuto.

„Hlavně jsme zdůrazňovali, abychom soupeře nepodcenili a šlapali na plný plyn. Záměr byl i prorotovat sestavu, abychom rozložili zátěž na víc hráčů, ale i tak jsme chtěli zůstat hladoví po gólech. V takových zápasech je nutné, abyste byli nachystaní a nastavení, což kluci splnili,“ uvedl domácí kouč Adrian Guľa spokojeně.

Zázrak se nekonal, ale v ten Přepeře ani nedoufaly. Jen to nechtěly jako řada jiných celků z nižších soutěží v tomto ročníku zabalit předem, neodradil je ani fakt, že se musely vzdát pořádání zápasu. Hráči třetiligového týmu si vzali v práci volno, dopoledne nasedli do autobusu a vydali se na dvě hodiny dlouhou cestu za utkáním, které bylo pro většinu z nich dosavadním vrcholem kariéry.

„Fotbal nám strašně chybí, chtěli bychom trénovat, chtěli bychom hrát, posilovat imunitu sportem, takže rozhodnutí vlády nechápeme, ale musíme ho respektovat. I tak to pro nás byl určitě zážitek,“ přiznal jejich trenér Josef Petřík mladší.

Viktoria měla ve svém středu hned tři dvougólové střelce – kromě záložníka Pavla Buchy i oba útočníky Jeana-Davida Beauguela a Lukáše Matějku, kteří nastoupili netradičně vedle sebe v rozestavení 4 – 4 – 2. „Vyzkoušeli jsme si to, je to fajn, ale potřebujeme na něm nadále pracovat, protože tam byla místa, která nebyla z mého pohledu oukej. Součinnost nebyla optimální, což je přirozené. Ale věřím tomu, že to pro nás může být alternativa,“ řekl k novému systému Guľa.

Přepeře, které jsou v tabulce ČFL skupiny B po nedohraném podzimu na třetím místě, představily v základní sestavě pouze tři hráče s prvoligovými zkušenostmi. Ladislav Martan nasbíral v dresech Liberce, Slovácka, Hradce Králové a Českých Budějovic celkem 44 startů a dal dva góly, Vojtěch Novotný (5) a Karel Knejzlík (4) se áčkem Liberce jen mihli.

A přes veškerou snahu se outsider za celý zápas zmohl pouze na tři střely na bránu. Nejblíže gólu byl po zaváhání Jakuba Brabce Martin Ježek, jenže pozorného Aleše Hrušku nezaskočil.

„Výsledek hovoří jasně, Plzeň dominovala, od nás to byl v první půli trošku ustrašený výkon. Čtyři měsíce jsme nebyli na přírodní trávě, takže nad tím můžeme trochu přimhouřit oči. Trošku mě mrzí, že do první branky to nebyl špatný výkon, ale pak se nám to malinko sesypalo,“ uznal Petřík mladší.

Hybš: Jsem šťastnej, že konečně hraju „Cítím se skvěle, jsem šťastnej, že jsem konečně za Plzeň nastoupil v soutěžním zápase. Po tak dlouhé pauze je to pro mě obrovské štěstí. Doufám, že mi bude noha držet a že mi bude zdraví přát, že tady odehraju ještě spoustu zápasů. S klukama trénuju naplno dva týdny, není to úplně ideální, protože stále střídáme trávu s umělkou. Nicméně noha drží, což je nejdůležitější. Návraty po tak dlouhé pauze jsou samozřejmě těžké, ale když si to člověk srovná v hlavě, díky partě, kterou tady máme, na to zapomene. Fyzioterapeuti se o mě fantasticky starají, takže noha je, myslím, v cajku. Teď doufám, že co nejdřív zase dostanu příležitost v zápase. Bude to záležet jen na mně.“