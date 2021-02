První kus za Plzeň, Matějka ale neměl radost. Trápí nás produktivita, smutnil

Do utkání jste skvěle vstoupili, rychle se dostali do vedení, přesto jste nakonec byli rádi, že jste v závěru vaším přičiněním utkání vyrovnali. Bod berete?

„Ne, převládá zklamání. Gól mě samozřejmě těší, ale mnohem víc bych si ho vychutnal, pokud by vedl ke třem bodům. Je to škoda.“

Zajímavých momentů, či závarů, jste v soupeřově šestnáctce měli po celé utkání poměrně dost. Určitě víc, než na dvě branky. Zase jste nebyli dostatečně důrazní?

„Jednoznačně. Měli jsme proměnit víc šancí. Měli jsme skvělý začátek, Šulcík vstřelil rychlou branku a pak… Prostě nás trápí produktivita. Šance si vytváříme, ale nedokážeme z nich vytěžit víc gólů. To nás pak stojí body.“

Srovnat skóre jste mohl ihned po svém příchodu na hřiště. Pokud by se vám to povedlo, měli byste mnohem víc času na obrat. Jenže balon jste netrefil ideálně. Je to tak?

„Bylo to po rohovém kopu. Propadl ke mně míč, přiklepl jsem si ho nějak kolenem, ale byl jsem v záklonu a balon vlastně ani pořádně netrefil. Bohužel.“

Radost jste si udělal až v šestaosmdesáté minutě, kdy jste z ideálního palebného prostoru hlavou vyrovnal na 2:2. Byl klíčovým aspektem gólové akce povedený centr Joela Kayamby?

„Viděl jsem, že Kaji utíká po pravé straně, proto jsem se okamžitě snažil hledat místo ve vápně. Na přední tyč sbíhal také Bogy (Beauguel), šel jsem radši za něj, víc do prostoru, kam jsem předpokládal, že by mohl míč přiletět. Na poslední chvíli jsem ho uviděl, strčil jsem tam hlavu a naštěstí to dobře trefil.“

Ve středu jste dvakrát skóroval v pohárovém zápase proti Přepeřím. Šel jste na hřiště sebevědomější?

„Góly útočníkovi vždycky pomohou. I teď jsem šel na plac s tím, že musím dát gól, případně pomoct druhému hroťákovi v závěrečném tlaku. Myslím, že se oboje povedlo, ale jak jsem říkal na začátku: škoda, že nemáme tři body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Ladra, 58. Michal Škoda Hosté: 4. P. Šulc, 86. L. Matějka Sestavy Domácí: Jakub Diviš – Douděra (74. Jakub Klíma), D. Šimek, Křapka (C), Preisler – Pech, Dancák – Malínský, Ladra (81. Drchal), Zmrhal (78. Skalák) – Michal Škoda (78. Takács). Hosté: Staněk – M. Havel, Míka, Brabec (C), Limberský (72. L. Matějka) – Bucha (66. Mihálik), Kalvach, P. Šulc – Ba Loua (18. Kayamba), Ondrášek (66. Beauguel), Falta. Náhradníci Domácí: Šeda, Drchal, Budínský, Takács, Mašek, Skalák, Klíma Hosté: Hruška, Kayamba, Beauguel, Mihálik, Matějka, Hranáč, Káčer Karty Domácí: Dancák, Takács Hosté: Limberský, P. Šulc, Mihálik, Kayamba Rozhodčí Pavel Franěk – Petr Blažej, Milan Flimmel Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

