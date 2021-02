Horvátha naštvala zazděná přesilovka: Chybělo nám srdce. Bojí se o práci?

Většinu zápasu hrála v jedenácti proti deseti, přesto to nebylo znát. Utrápená Příbram navzdory dlouhé přesilovce se Slováckem padla 1:4 a zůstává předposlední. Na ligové vítězství čeká devět zápasů. „Tohle nebyl výkon, který by nás měl dovést k záchraně,“ litoval příbramský trenér Pavel Horváth. A na pozápasové tiskovce mluvil i o tom, jestli se nebojí o práci.

Na jaře jste remizovali se Slavií či Plzní, jenže na Slovácko jste neměli ani v dlouhé přesilovce. Čím to?

„Prvních deset minut bylo nadějných, měli jsme dvě zajímavé situace se zakončením. Možná došlo k uspokojení, Slovácko dalo gól a uklidnilo se. První branka Slovácka padla po nedorozumění v defenzivě, a když šel soupeř do deseti, darovali jsme mu penaltu. Proti zkušenému soupeři jsme to pak měli těžké. Dvacet minut před koncem jsme po chybě v rozehrávce dostali třetí gól a bylo hotovo.“

Co bylo špatně?

„Sešlo se toho víc. Nervozita i tlak za stavu 0:2, do druhé půle jsme šli s dvěma novými hráči. Doufal jsem, že hru zklidníme, ale moc se to nedařilo. Chyběla ochota to jednoduše odběhat. Přesilovka nám nepomohla, což se někdy stává, ale nepamatuju, že by nějaký oslabený tým dal tři góly. Mrzí mě to, jsem zklamaný.“

Neděsí vás, že po dvacátém kole zůstáváte předposlední?

„Není mi dobře po těle, na druhou stranu třeba patnácté Brno taky prohrálo. Pořád zbývá dost zápasů, musíme bojovat. Hlavním předpokladem je srdce, to by nás mělo dovést k záchraně v první řadě. Výkon ze zápasu se Slováckem by nestačil. Z některých hráčů mám pocit, že projevují malou ochotu víc se vydat.“

Kdybyste měl Arabelin kouzelný prsten, kterou jednu konkrétní věc byste s ním chtěl změnit?

„Dát o jeden gól víc než soupeř… V naší hře bylo zbytečně moc stresu. 0:2 je nepříjemná ztráta, ale pořád nám zbývalo sedmdesát minut do konce. Nedokázali jsme skloubit tempo s kvalitou, proto jsme měli spoustu ztrát. Měl tam být daleko větší klid.“

Mimochodem, nebojíte se po dlouhé šňůře bez vítězství o místo?

„Nejsem ten, kdo rozhodne, jestli tady budu dál, nebo ne. Snažím se to dělat naplno, hlavně chci mít čistý štít, že jsem udělal maximum. Někomu se daří víc, někomu míň. Potřebujeme, aby se dařilo co největšímu počtu hráčů, moje práce je připravit je na to. Je nás pět trenérů, budeme se bavit o tom, jak tým nastartovat.“

Mimořádná situace si někdy žádá mimořádná řešení: nevyřadíte z kádru někoho, kdo na ligu nemá?

„Není doba na to vyřazovat někoho z kádru. Musíme kluky vyladit, aby byli ochotní udělat pro úspěch všechno. To proti Slovácku nebylo.“