Liga očima fanoušků: Vrbova ofenziva ano, sarkasmus ne. Kde je Brabec, hoří

Slavia Praha Hon na lišku i všechny hosty Teplice mají dlouhodobě jeden z nejhorších trávníků v lize, loni se rozhodli do něj konečně nasypat několik milionů. Ale velmi záhy zjistili, že díky chybě dodavatelské firmy to není stále pravé ořechové. Proto Slavia po oraništi v Příbrami vyrazila i na oraniště v Teplicích a opět to stálo sešívaný celek body. Když jsem viděl sestavu, říkal jsem si, jak je musíme roznést. Rozhodně na to měla, ale osud tomu chtěl, že nakonec jsme byli rádi za remízu. Tahle ztráta je ovšem jenom malým klopýtnutím a vůbec mě nerozčiluje. Horší je, co se dělo po utkání s Leicesterem. Neustále jsem měl legraci z toho, jak jsou jeho fanoušci uraženi kvůli obtloustlému brankáři, pak kvůli choreu Hon na lišku, po zápase zase na trávník a na rozhodčího. Rozhodně je Leicester pro mě aktuálně nejmíň sympatický tým. Naši kluci hráli parádně a doufám, že se nám podaří postoupit. Zasloužíme si to. Následný hon na všechny hosty, kteří utkání navštívili, byl ubohý. Snad už nic podobného nezažijeme a budeme hlavně slavit fotbal. David Ocetník. 42 let, AREA 114 INSIDER: Slavia by na bahně musela hrát jinak, ale nemůže, říká Jiránek

Viktoria Plzeň Brabec je u všeho, co nám hoří Výborně, tak už jsme se naučili i vítězit! Ona ta Bohemka z Vršovic už nejsou jen nějaký ořežprutové jako kdysi, kdy jsme jim nandali a oni odtáhli domů jako zpráskaní psi. Bojovali, hráli pěkný fotbal, a kdyby naše nová jednička – Staněk – nechytil penaltu, kdo ví, jak by se to vyvíjelo. Hele, ten Brabec v obraně, to nevím, jestli má jen blbý období, ale je téměř u všeho, co nám vzadu hoří. Už by se měl chytit, jinak si snad musí sednout na lávku, to není možný. Penalta jde za ním, branka skoro taky. Chybí mi jinak ty nádherný akce z křídel á la Petržela a Pilař. Tak ještě vyhrát v Brně a jsme zachráněný. Jestli někdy něco ještě uvidím naživo? Jsem těžký skeptik. Vypadá to, že za pár měsíců se něco srovná, a do té doby asi zapomeneme, jaké je to být v ochozech. Možnost tu je – stát se ministrem. Hm, stejná pravděpodobnost jako že poletím na Mars. Tak nic, zdar v lepších časech. Čest královně Viktorce, celý COVID z Česka navždy pryč! A vládu ať vezme s sebou! Kovi, 52 let, koordinátor distribuce

Sparta Praha Ofenzivní styl ano, sarkasmus ne Třetí vítězství v řadě pod novým trenérem, a to i přes to, že se sestava opět musela značně měnit. Je dobré vědět a hlavně vidět, že i na lavičce máme potřebnou kvalitu, což těší o to víc, že se jedná o mladé a talentované hráče z akademie. Líbí se mi ofenzivní styl, který se trenér Vrba snaží týmu vtisknout. Tři branky v každém zápase těší a v první půli jsme ve Zlíně opravdu dominovali. Doufám, že to bude pokračovat i se silnějšími soupeři a ještě Slavii proženeme. Můj dobrý pocit trochu kazí pozápasový rozhovor s Vrbou, kdy si bohužel neodpustil tradiční sarkasmus. Vlastnost, která se mi nelíbila už v Plzni, kdy neadekvátně reagoval na některé otázky. S tím rovněž koresponduje vyjádření Tomáše Rosického z minulého týdne, kdy se rozlítil nad některými dohady ohledně Vrbova angažování a poměrů v týmu, kdy se spekulovalo o revoltě starších hráčů. Myslím si, že pokud by byla Sparta vůči fanouškům čitelnější a otevřenější, mohli bychom se těmto situacím a dohadům vyhnout... Michal Šedivý, 52 let, outdoor expert Vrba: Těší mě nula vzadu. Na hráčích vidím obrovskou chuť

Baník Ostrava Na hřišti jsme bez tváře Po vítězném zápase s Jabloncem jsem věřil, že jsme neúspěšnou sérii výsledků a výkonů zlomili. Marně. Utkání s hokejovým městem Pardubice málem skončilo hokejovým výsledkem. A bohužel v náš neprospěch. Nebýt Laštyho několika skvělých zákroků, mohli jsme si z „Pardubic“ odvést ostudnou šestku. Domácí hráči nás předčili naprosto ve všem. Někteří naši hráči jsou buďto totálně z formy, nebo na Baník jednoduše nemají. A to jak fotbalově, tak hlavou. Nebýt pár individualit, které zbytek mdlého týmu drží nad vodou, pohybovali bychom se hluboko ve spodních patrech tabulky. A to můžeme být rádi, že máme v posledních deseti zápasech obrovskou efektivitu v zakončení. Z 21 střel na branku jsme vstřelili 9 branek, což znamená téměř co druhá střela, to gól. Obávám se, že bez většího řezu a obměny kádru se nikam dál neposuneme. Jsme na hřišti mrtví a bez tváře. A navíc bez vlastní a tak charakteristické ostravské DNA! Baník není pro všechny! David Liveč, 39 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Pardubice - Baník 3:2. Bitva jako řemen, drama nakonec pro Východočechy