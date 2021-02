Rada: Faul po dohrání byl zbytečný. Výkony Slovácka mě nepřekvapují

Neměli den. Jablonec podruhé za sebou na domácím trávníku ztratil, Slovácku podlehl vysoko 0:3. Kouč Petr Rada se snažil během přestávky mužstvo, které se nepřiblížilo tradičnímu výkonu na Střelnici, motivovat, přímou bitvu o třetí místo ale nakonec definitivně ztratil vyloučením černohorského záložníka Vladimira Jovoviče. „Rozčiloval jsem se na faul, který hosté udělali na Jovoviče předtím. Po zákroku jsme dostali výhodu, když náš hráč běžel směrem k vlastní brance. Co je to za výhodu?,“ nechápal zkušený 62letý trenér. Proti samotnému verdiktu ovšem neprotestoval.

Prohra 0:3 se asi nebude hodnotit lehce, že?

„Samozřejmě, že je to kruté. Tahali jsme za kratší konec, Slovácko vyhrálo zaslouženě. První půle proběhla bez šancí na obou stranách, ale zaspali jsme před půlkou a inkasovali. Nabádáme hráče, že bychom měli být během začátků a konců koncentrovaní, ale nedostoupíme situaci a špatně reagujeme. Pak to už nebylo dobré, hráli jsme dlouhými nákopy a nesbírali míče po soubojích. Slovácko hru zjednodušilo, hosté byli víc v pohybu. Do druhé půle jsme chtěli být víc aktivní, vystřídali jsme dva hráče a oživili jsme sestavu...“

Ale pak přišlo vyloučení Vladimira Jovoviče...

„Byli jsme po kartě asi ještě deset minut aktivní, ale dostali jsme gól po zbytečné chybě. V té chvíli bylo po zápase. Následně jsme inkasovali ještě potřetí, když jsme situaci mohli řešit jinak. Soupeř vyhrál 3:0, je to kruté, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nám k tomu zranil hráč (Miloš Kratochvíl) a další se vykartoval. V Opavě nás nečeká nic lehkého.“

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 0:3. Duel o třetí místo opanovali hosté Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Ještě k zákroku, po střetu Jovoviče s Janem Klimentem jste diskutoval s Martinem Svědíkem, o co šlo? Karta se vám nezdála?

„Rozčiloval jsem se na faul, který hosté udělali na Jovoviče předtím. Po zákroku jsme dostali výhodu, když náš hráč běžel směrem k vlastní brance. Co je to za výhodu? Následný zákrok rozhodčí vyřešil červenou, šel se podívat na video a vyhodnotil to. Proti červené kartě jsem každopádně neprotestoval. Je zbytečné se k tomu vracet, ovšem situace hodně napověděla o výsledku. Bylo to pro nás ještě složitější. A faul po dohrání byl zbytečný.“

Zvýšil jste o přestávce v kabině hlas? Nedostávali jste se k zakončení a v duelu jste se nepřiblížili svým klasickým domácím výkonům.

„Určitě jsem zvýšil hlas, výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali. Nekomunikovali jsme, nesbírali jsme odražené balony, hlavy byly dole. Prvnímu gólu předcházelo nedostoupení hráče… Je to už poněkolikáté a dostáváme z takových situací branky. Hráči musejí změnit myšlení. Když jsme v laufu, přejde se to, ale teď nejsme v takové formě a nejde nám to tak, jak bychom si představovali. Brankou na konci poločasu jsme se každopádně dostali do velmi nevýhodné pozice.“

Jak velkou je nejen prohra se Slováckem, ale i předchozí domácí remíza s Mladou Boleslaví, komplikací vzhledem k postavení v tabulce?

„Komplikace to je, prohráli jsme doma, dvakrát jsme ztratili. Teď jedeme znovu na hřiště soupeře, máme před dalším zápasem jen krátkou dobu. Je zarážející, že hrajeme hned v sobotu a nikomu to nevadí. Hráči jsou připravení, ale netuším, proč bychom po dohrávce nemohli mít zápas v neděli. Co se týče Slovácka, tým má aktuálně sérii, hraje výborně a věří si.“

V čem je vlastně Slovácko nejnepříjemnější? Pomáhá klubu podle vás hodně řada zkušených hráčů v kádru?

„Slovácko dlouhodobě sleduji, jde totiž o tým s velkým potenciálem. Prakticky dva tři roky hrají pohromadě v podobné sestavě, mají ji dobře seskládanou. Hofmann, Kadlec, Reinberk, Petržela, Daníček… Všichni jsou zkušení, navíc je doplňuje třeba Jurečka. Mají opravdu dobře poskládaný tým, jsou nepříjemným soupeřem pro každého, my se o tom přesvědčili doma. Kvalitní výkony Slovácka mě rozhodně nepřekvapují.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 45+1. M. Petržela, 68. Kliment, 79. Cicilia Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob – Považanec – Schranz (80. Podaný), V. Kubista (46. R. Hrubý), Kratochvíl (46. Pleštil), Jovović – Doležal (C). Hosté: Nemrava – Šimko, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C), Kalabiška – V. Daníček, Havlík (89. Kubala) – M. Petržela (81. Jakub Rezek), L. Sadílek (70. Kohút), Jurečka (81. Reinberk) – Kliment (70. Cicilia). Náhradníci Domácí: Hrubý, Hrubý, Hübschman, Chramosta, Pleštil, Haitl, Podaný Hosté: Kohút, Divíšek, Cicilia, Reinberk, Rezek, Kubala, Bajza Karty Domácí: Jovović (č) Hosté: S. Hofmann, Mich. Kadlec, Jurečka Rozhodčí Hocek – Dobrovolný, Hock Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Jablonec - Slovácko: Protiakci završil Cicilia nechytatelnou bombou, 3:0 pro hosty!

Jablonec - Slovácko: Úplně volný Kliment bodlem zvyšuje na 2:0!

Jablonec - Slovácko: Jovovič prošlápl Klimentovi stehno kolíky napřed, červená po zásahu VAR!