Konec Tribuny štafle! Nechoďte, žádají Bohemians. Policie reaguje na udání

„Bohužel jsme byli informováni, že tolerance Policie ČR a Městské policie Praha v této záležitosti nebude pokračovat. S lítostí vám doporučujeme, abyste v sobotu ke stadionu nechodili,“ píše se v doporučení na webu „klokanů“.

Klub fanoušky prosí, aby mu odepřeli podporu, která pomáhala nejen na hřišti od loňského jarního restartu FORTUNA:LIGY, ale také potvrzovala, že patří mezi nejzapálenější a nejvěrnější příznivce v republice.

Proč? Velkou měrou za tím zřejmě stojí udání adresovaná během posledního utkání s Olomoucí na linku 158.

Policie sice byla vůči srdcařům jinak přátelská, ale teď musí konat. Zároveň stále platí nařízení mimo jiné omezující volný pohyb osob i v denních hodinách, až na výjimky, mezi které stání na štaflích opřených o zeď fotbalového stadionu nepatří.

Nutno dodat, že fanoušci si s dalšími opatřeními a doporučeními, například nošením roušek, dodržováním rozestupů a zakazu pití alkoholu na veřejnosti příliš hlavu nelámali.

Tribuna štafle ale v posledních měsících výrazně ukázala na touhu fanoušků vidět fotbal a podporovat svůj tým.

„Je to fantastický. To jsou fanoušci, které nám může závidět celá liga. Mají moje velké uznání a myslím, že i do hráčů. Vydržet tam 90 minut plus přestávka v tomhle počasí, to je neuvěřitelný,“ vysekl jim poklonu po mrazivém a prosněženém zápas s Brnem trenér Luděk Klusáček.

Stejně natěšeně sledovaly v úterý desítky příznivců Baníku v Ostravě pohárový zápas s Třincem přes plot tréninkového areálu. Zlín zase fans podporovali ze stráně za jejich „Letnou.“ A i tam už zasahovala policie.

Fotograf ČTK Roman Vondrouš získal za snímky diváků nad vršovickou zdí mezinárodní cenu, teď však hrozí, že by příště mohl nafotit spíše konflikt s ozbrojenými složkami.

„Klub je od samého začátku fenoménu štaflí za tuto aktivitu nesmírně rád. Přináší nám to podporu přímo při utkání i nevídaný mediální dosah a pozitivní reklamu. Avšak dodržování mimořádných opatření nouzového stavu České republiky musí zůstat nadřazeno zájmu klubu a fanoušků, byť si o jejich smysluplnosti může každý myslet své,“ píší Bohemians. „Štaflaři“ ale zápasu přihlíželi z prostoru mimo areál stadionu. Záleží tedy hlavně na nich, zda doporučení uposlechnou.