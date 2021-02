Střelec Doležal: Konec jsme odehráli zkušeně. Nechápal počínání soupeře

V prvním poločase nebyl ve hře. Ve druhém se rozjel, mohl nakonec dát i hattrick. Nad tím však Martin Doležal po zápase mávl rukou. Hřál ho i jeden gól, neboť vrátil do jablonecké kabiny radost z vítězství. Také díky tomu, že Aleš Nešický strčil hlavu do Smolovy gólové hlavičky a byl z toho ofsajd. „Šlo to do brány. Nechápal jsem, proč tam (Nešický) běžel. Asi chtěl dát sám gól. Nás zachránilo, že to dorazil,“ přiznal.

Trenér Petr Rada byl nadšený, že jste si konečně zase zahráli na kvalitním terénu.

„Je jiné, když hrajete na normální trávě anebo na tom, co máme v Jablonci. Člověk se na tom líp pohybuje, může se zapřít, jít do soubojů a nemusí tolik kontrolovat balon. Neodskočí mu. Trávník byl připravený super. Vyhovoval i nám. Hlavně našim středním záložníkům, kteří umí dát skvělé balony. Hodně jim to pomohlo. Konec už jsme odehráli zkušeně. K ničemu jsme je nepustili.“

Rozjížděli jste se pomalu, včetně vás.

„První poločas byl hlavně o bojovnosti, standardkách. Do hry jsem se moc nedostal. Do druhého jsme ale vstoupili dobře. Po stranách jsme je dokázali přehrát a dostávat se do šancí. Centry už tam lítaly lépe. Jsem rád, že jsem pomohl týmu gólem. Doufám, že v tom budu pokračovat.“

Mohl jste dát další hned vzápětí.

„Fenďa (Vilém Fendrich) mě pak dvakrát vychytal. Myslím, že jednou jsem ho trefil do hlavy. U druhé šance už jsem měl míč na dlouhou nohu, chtěl jsem mu ho píchnout mezi nohama. Bohužel pro mě balon přisedl a neodrazil se ke mně.“

Byli jste trošku v útlumu?

„Proti Mladé Boleslavi jsme nehráli špatně, ale nedokázali jsme ze závarů dotlačit gól. V Ostravě jsme udělali dvě penalty, které rozhodly. Navíc jsme sami jednu nedali. Se Slováckem jsme udělali hloupé chyby, které soupeř dokázal využít. Ze tří šancí dal tři góly a my jsme si snad pořádnou příležitost ani nevytvořili. Zápas jsme nezvládli a vyříkali jsme si to. Do Opavy jsme jeli s tím, že chceme vyhrát, což se podařilo.“

Teď máte čtrnáct dní pauzu, duel se Spartou byl odložen. Štve vás to?

„K tomu bych se nevyjadřoval. Sparta má karanténu, odklad je rozhodnutí LFA. Nebavíme se o tom. Stejně s tím nic neuděláme. Asi trošku víc potrénujeme, abychom byli připravení na zápas v Brně.“

