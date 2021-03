iSport podcast: Kdo může nahradit Kozla? Baník ještě neví. Co Bílek?

Spolu s redaktorem deníku Sport Michalem Kvasnicou se podíváme také na to, co čeká Baník teď. Sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann ohlásil, že učiní důkladnou analýzu hráčského kádru, což může nasvědčovat velkým změnám na soupisce. Jak by v tomto ohledu měl Baník postupovat a co by měl změnit na své přestupové strategii? A kdo by se měl stát novým trenérem FCB? Uvažuje už vedení o konkrétních kandidátech?

O tom všem a mnohém dalším v první části iSport podcastu diskutuje Michal Kvasnica s moderátorem Martinem Vaitem.

Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích včetně Apple a Google Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč v Baníku skončil trenér Kozel? Proč se pod ním tým neposouval dopředu?

11:34 Může vůbec Baník učinit velký řez v kádru? Jak by měl změnit přestupovou strategii a změnit cíle do konce sezony?

24:42 Kdo by měl být nový trenér Baníku? Uvažuje se o Bílkovi, Svědíkovi nebo Weberovi? Co Látal v Sigmě?