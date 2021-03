Pardubice odkryly nový stadion. Klíčové rozhodnutí přijde ve čtvrtek

Skromné zázemí pardubického klubu. Trenér Jiří Krejčí přesto tým dovedl až do první ligy. • Michal Beránek (Sport)

Pardubický Letní stadion by měl vypadat takto • koláž iSport.cz

Architektonickou soutěž sice nevyhraje, ale průšvih, jak avizovaly první uniklé obrázky, to rovněž není. Vítězný projekt rekonstrukce Letního stadionu v Pardubicích od firmy PORR v ceně 380 milionů korun byl po týdnech spekulací v pondělí konečně představen médiím i veřejnosti. Teď už zbývá jediné – aby dalo městské zastupitelstvo ve čtvrtek zahájení stavby zelenou. Jinak sympatický nováček nezíská licenci a v létě FORTUNA:LIGU opět opustí.

Nálada houstne, napětí stoupá. Už ve čtvrtek bude pardubické zastupitelstvo hlasovat o zahájení rekonstrukce Letního stadionu, která je pro další osud klubu klíčová. Pokud investici ve výši 380 milionů korun neschválí, spadne nováček administrativně zpět do druhé ligy. Byť je po 21. kole na sedmé příčce a na první sestupovou pozici má luxusní náskok sedmnácti bodů.

Katastrofický scénář však není úplně pravděpodobný. Projekt má totiž podporu primátora Martina Charváta z vládnoucího hnutí ANO, které disponuje třinácti hlasy. A ke schválení je jich třeba jen o sedm víc.

Hlavní problém v tuto chvíli nevězí paradoxně ve financích, nýbrž ve výsledné podobě vítězného projektu firmy PORR. Ten se totiž zásadně liší od původního architektonického záměru, který město vyšel na zhruba čtrnáct milionů korun. Některé studie, které unikly na sociální sítě, vzbudily zděšení, připomínaly spíš nepovedenou stavebnici z lega. Tak ošklivý finální model není. Nicméně je znát, že PORR zvítězil zejména díky nízké ceně, návrh konkurenční společnosti Strabag se držel původního záměru kompaktního stadionu se zastřešenými tribunami věrněji. Strabag navíc prvoligový klub sponzoruje, přesto ostrouhal.

„Podmínky byly jasné, byla to kapacita, cena a dokumentace pro územní rozhodnutí,“ zrekapituloval náměstek primátora Jan Nadrchal při promítání detailů vítězného návrhu v sále pardubické radnice. Zároveň připomněl, že soutěž byla zadávána v režimu design & build, v němž se od zhotovitele očekává, že stavbu navrhne i zrealizuje.

Jen pro představu – Letní stadion v Pardubicích prakticky sousedí s hokejovou halou, domovem extraligového Dynama. A leží jen kousek od historického centra města, takže estetické nároky nejsou v tomto případě úplně od věci. Na druhou stranu současná ruina bývalého stadionu s cyklistickým oválem na kráse městu rovněž nepřidává.

Vítězný projekt od firmy PORR představil Charvát se svými kolegy médiím a veřejnosti. Nejde sice o žádný architektonický skvost, ale svůj účel by splnit měl. Stadion bude vznikat na etapy, prvotní kapacita 4600 diváků by se postupně měla navýšit až osm tisíc. A na přání památkářů bude ctít západní tribunu i bránu borců z původního stadionu, který shodou okolností slaví letos 90 let.

„Výhoda celého projektu je, že je to jakási skládanka, areál se dá rozvíjet. Ale výběrové řízení končí až podpisem smlouvy,“ připomněl Charvát, že pardubický fotbal ještě nemá vyhráno.

Den D nastane ve čtvrtek.

LETNÍ STADION V ČÍSLECH

Cena: 313 616 000 korun (bez DPH)

Kapacita: 4 600 míst

Délka stavby: 94 týdnů

