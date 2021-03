Šéf LFA: Cesta ze tmy je očkování! A co říká na termíny, trávníky a sudí?

Jaká je podle vás šance, že se ještě v této sezoně vrátí fanoušci ve velkém do hledišť stadionů? Situace nyní vypadá velmi špatně…

„Upřímně, jsem skeptický. V první řadě teď doufám, že nám covid ve větším nenaruší zbytek ligového programu. Že se nám co nejvíc vyhnou karantény na celé týmy a klíčová utkání sehrají mužstva pokud možno v plné síle.“

Slavia se při zápasu s Leicestrem připojila k pilotnímu projektu Cesta ze tmy, díky kterému se na stadion dostalo kolem třech stovek fanoušků. Nakonec vše přebila návštěva pana Prymuly, ale je toto pro ligu do budoucna nějaká varianta?

„Pro mě je zcela upřímně opravdová cesta ze tmy jediná - vysoká proočkovanost populace, díky které dojde ke snížení nákaz i zatížení nemocnic. Pouštět na stadion jen protestované návštěvníky může být na přechodnou dobu nouzové řešení. Hlavně tedy ve vztahu k VIP prostorům, které jsou pro kluby velmi důležité. Ale zcela jistě to není cesta k naplněným ochozům.“

Proč?

„Protože logisticky je to obrovsky náročná operace. Vím, jak složité je za normálního stavu zorganizovat zápas, na který přijde deset tisíc fanoušků. I proto si nedovedu představit, že před každým ligovým stadionem stovky nebo dokonce tisíce fanoušků takto protestujeme a zkontrolujeme. Pokud to tedy budeme chtít dělat poctivě, a ne jenom naoko. Od začátku pandemie přistupuje LFA ke spolupráci se státními autoritami ve smyslu: řekněte nám, za jakých podmínek můžeme to a to udělat. Jen díky tomuto přístupu ligu hrajeme. A i nyní chceme vědět, za jakých podmínek tedy můžeme postupně lidi na stadiony vracet. A zda je pro nás, a teď myslím celou ligu, ne jeden klub, takový postup možný.“

Řada vládních opatření se nyní zcela chaoticky den ze dne mění. Máte vůbec šanci v této situaci s někým efektivně a konkrétně posouvat věci kupředu?

„Nejbližším partnerem v přípravě konkrétních kroků je pro nás doktor Marounek, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. A musím říct, že jsem absolutně nepochopil ten lynč ze strany médií i jeho nadřízených, který ho potkal po návštěvě zápasu Slavie s Leicestrem, kde právě pomáhal i s nastavením toho pilotního programu. To bylo naprosto nespravedlivé a hysterické.“

Nakonec ale ve funkci zůstal…

„Za to jsem jedině rád. Protože spolupráce s ním byla vždy profesionální a konstruktivní. Jsem si jistý, že ze sportovního prostředí nebyl s nikým v tak intenzivním kontaktu jako s lidmi z LFA. A myslím si, že on zase může potvrdit, že jsme se nikdy nesnažili dohodnutá opatření jakkoliv obcházet. Prostě to funguje.“

Je pravda, že kluby FORTUNA:LIGY v Česku ze všech sportů investovaly do opatření zdaleka nejvíce peněz…

„…pardon, v tomto ohledu bych rád zdůraznil, že fotbalová liga je podle mých informací jedinou tuzemskou soutěží, která opravdu důsledně využívá PCR testy. A ty jsou, jak všichni vědí, daleko přesnější než ty antigenní.“

Ale také daleko dražší…

„Ano. A navíc je nehradí zdravotní pojišťovny, tak jak se to děje u antigenních, které používají jiné sporty. Nechci být neskromný, ale myslím si, že v celkovém nastavení hygienických pravidel a také důrazem na jejich kontrolování a dodržování fotbal jasně ukazuje ostatním správnou cestu. A jestliže se nyní na fotbal valí různé aféry, tady si zaslouží ocenit. I když kvůli tomu to neděláme. My především chceme ochránit hráče a minimalizovat šíření viru v naší komunitě. Cítíme zodpovědnost vůči partnerům i fanouškům, kteří si zaslouží sledovat soutěž s co nejmenšími zásahy v podobě odkládaných zápasů či dokonce kol. Navíc na ligu letos přímo navazuje EURO a rozhodně nechceme, aby o něj jakýkoliv hráč zbytečně přišel.“

Také to vypadalo, že PCR test se stane pro sport nutnou vstupenkou pro to, aby nyní vůbec mohl pokračovat. Ministr Blatný to vyhlásil, nicméně vzápětí vzal svá slova zpět s tím, že stačí antigenní testy.

„To nechci komentovat. Pan ministr se asi přeřekl, jak se někde psalo. Pouze zdůrazním, že LFA se při nastavování pravidel a podmínek, jak se ve stávající situaci pokusit ligu s co nejmenšími potížemi dohrát, inspiruje v zahraničí. A tam nikdo antigenní testy nepoužívá, snad s výjimkou Slovenska.“

Kolik už kluby z F:L za hygienická opatření vydaly peněz?

„Od začátku pandemie jsou to v průměru na klub minimálně nižší jednotky milionů, což není málo. Ale my proti tomu musíme vždy postavit to, o co bychom přišli, kdybychom soutěž nemohli relativně normálně hrát nebo kdyby fotbalovou reprezentaci postihlo to, co tu házenkářskou, která se kvůli covidu omluvila z mistrovství světa. Ztráty by u nás byly naprosto fatální.“

Tento ligový ročník už zcela jistě bude uzavřený, protože bylo odehráno víc než padesát procent zápasů. Věříte ale, že se dohraje opravdu kompletně a bez toho, že by jeho závěr opět poznamenaly nečekané karantény klubů?

„Hodně jsme se poučili. Od těch dob, kdy jsme tu museli zavírat celou ligu kvůli pár desítkám nakažených v celé republice, se toho také dost změnilo. Dnes jsou nakažených denně tisíce, přesto jsem optimistou. Poslední tři kola navíc bude LFA zajišťovat jednotné testování napříč ligou, aby měly všechny kluby stejné podmínky. A abychom předešli případným spekulacím, že si někdo někde něco zařídil.“

Velkým tématem dneška je vakcinace. Milan Hnilička, šéf NSA, před časem mluvil o tom, že by chtěl vakcíny zhruba pro šest tisíc vrcholových sportovců. Jak se to bude týkat fotbalu?

„Ptal jsem se ho na to. I kvůli EURO, kde si myslím, že to dokonce UEFA může od národních svazů vyžadovat jako jednu z podmínek účasti. A upřímně doufám, že někdy v květnu snad už nemůže být problém sehnat pro profesionální sportovce šest tisíc dávek. A pokud by mělo být ještě i v květnu nemožné naočkovat šest tisíc elitních sportovců, tak máme opravdu velký problém v celé společnosti, ne pouze ve sportu.“

Dovedete si představit, že EURO opravdu proběhne ve dvanácti zemích napříč Evropou?

„Podle posledních informací, které mám, UEFA z tohoto konceptu zatím neustoupila.“

To ale v souvislosti s koronavirem vypadá dost bláznivě…

„Možná to tak vypadá, ale na druhou stranu to také může být signál, že se věci začínají pomalu vracet do normálnějších kolejí. A kdo jiný by ve sportu měl takový signál dát než fotbal? Navíc doufám, že v červnu a červenci už bude větší procento evropské populace proočkováno. Samozřejmě si nemyslím, že by se hrálo před plnými stadiony. Ale že budou zaplněné třeba z poloviny? To mi přijde reálné.“

Pojďme zpátky k lize. Opakovaným tématem minulých dnů bylo extrémní počasí a v souvislosti s tím i termínová listina a stav hracích ploch. Jak tuto debatu vnímáte a jak ji chce LFA reflektovat?

„Začnu termínovou listinou, což je u nás trochu neverending story. Jsem jednoznačně pro to vést tu do budoucna kolem termínů širokou diskuzi. Na druhou stranu za sebe říkám, že velký prostor pro změny tam nyní nevidím.“

Proč?

„Protože ať chceme, nebo ne, tak naše termínová listina musí být provázána s tou evropskou. Kvůli nám nikdo termíny velkých turnajů, kvalifikací či předkol evropských soutěží nezmění. Takže v hledání specifické české cesty nevěřím. Nezbývá nám nic jiného než se přizpůsobit a smířit s tím, že část sezony holt probíhá i v zimním období. Evropské poháry se také hrají skoro do půlky prosince a znovu už v půlce února. Můžeme tedy debatovat o tom, zda v únoru začneme ligu o týden dřív, nebo později. Nicméně variantu, že skončíme ligu na začátku prosince a začneme hrát až na začátku března, si neumím představit.“

Dobře. Pak je ale tedy nutné se podívat, na jakých hřištích se v zimních měsících občas hraje. Protože v několika zápasech to bylo opravdu hodně na hraně…

„S tím souhlasím. Byť jsme začali tentokrát v polovině ledna a drtivá většina utkání se podle mě odehrála na velmi dobře připravených hřištích. A za to bych chtěl všem poděkovat, stojí to nejenom hodně peněz, ale hlavně i dost úsilí. Jednoznačně se ale musíme do budoucna zaměřit na to, proč jsou v kvalitě hracích ploch takové rozdíly. Chápu, že někdy je to dané lokalitou. A že připravit dobře trávník v Jablonci nebo Liberci a na Slovácku je často různě obtížné. Ale potřebujeme tu jasný posun k lepšímu. Některé kluby musejí počítat s tím, že příprava hrací plochy je holt bude stát víc než jiné. Možná to zní vůči nim tvrdě, ale při cestování na zápasy také nemají všechny kluby vzhledem k jejich lokaci stejné náklady.“

Takže budete přísněji dohlížet na to, jak kluby hřiště připravují?

„Zcela jistě, to je teď jeden z našich hlavních úkolů. Ale jinak chci v této souvislosti upozornit ještě na jednu věc: tato zima byla především na přelomu ledna a února zcela atypická. Trochu jsme zapomněli na to, že v prosinci se liga dohrávala při zhruba plus deseti stupních. A tak tu obecně poslední zimy vypadaly většinou. A i to je třeba brát v potaz. Ale jinak souhlasím s tím, že hlavní přípravné období by mělo být jen jedno a pojďme vést odbornou debatu, jak má být dlouhé a kdy má být. Jen je třeba chápat, že to není jen věc trenérů a hry, ale je to i finanční otázka, zapojit musíme i držitele televizních práv a tak dále.“

Poslední téma – co říkáte komisi rozhodčích pod novým šéfem?

„Situace, do které jsme se ohledně rozhodčích dostali, je prostě špatná. Pokud si sem v poměrně krátké době musíme dvakrát pozvat zahraniční experty, tak to opravdu není dobrá vizitka pro náš fotbal. A pan Pereira? Měl jsem možnost s ním mluvit, je to člověk, který má za sebou neuvěřitelnou rozhodcovskou kariéru a obrovské zkušenosti…“

Takže v nadsázce řečeno tady Melo Pereira opravdu byl a existuje…

„Ano, existuje. (usmívá se) Myslím, že je na něm vidět, že přišel z jiné fotbalové kultury a je kolem rozhodčích obecně zvyklý na jiné standardy.“

Jak to myslíte?

„Když to hodně zjednoduším, tak on vidí chybu a my hned vidíme za tou chybou úmysl. Jeho pohled je logicky jiný. Ale jinak tu podle mě je nyní ohledně sudích jiná zásadní věc, která mě trochu trápí.“

Tak podezíravost je bohužel logicky živena opakovanými selháními sudích – viz poslední kauza. Ale jakou věc jste měl na mysli?

„Tato sezona už se, doufám, s co nejmenšími zádrhely dohraje. Ale před tou další by mělo dojít k doplnění listin profesionálních sudích. Částečně je to přirozený proces, částečně kvůli nestandardním věcem, co se staly. A vzhledem k tomu, že se neprofesionální soutěže už přes rok nehrají, mám docela obavu z toho, jak to doplnění bude vypadat. Na základě čeho rozhodčí doplníme. My často dobře víme, koho už v lize nechceme a kdo na to nestačí. Ale kdo přijde za ně, když se na nižších úrovních fotbal nehraje?“

Tak pokud by tu celý systém fungoval, komise rozhodčích pro Čechy a Moravu by měly říct, kteří sudí tam jsou nejtalentovanější.

„To ano. Ale já mám obavu, že se sudími je to trochu jako s hráči. Když se rok pořádně nevzdělávají a ani nemají možnost pískat zápasy, logicky ztratí část své výkonnosti. A k tomu máte VAR. Musíte je pro něj proškolit, protože tento projekt je třeba dál precizovat. Je jasné, že VAR už z fotbalu nezmizí, jen potřebujeme tu technologii správně využít. A zamyslet se třeba i nad tím, zda sudí ještě víc nespecializovat.“

Jak to myslíte?

„Možná by stálo za zvážení, zda by nebylo vhodné, aby se skupina rozhodčích na hřišti a u videa oddělila. Dnes se běžně stává, že jedno kolo je určitý rozhodčí na hřišti a druhý u videa a za týden je to naopak. Někdy to pak může vést k nejrůznějším spekulacím. Vedle toho je třeba taky vidět, že i mezi rozhodčími je vlastně konkurenční prostředí. A i to může zase zavdávat podnět k nejrůznějším spekulacím.“

No, rozhodně je třeba něco udělat. Protože nejednotný přístup k videu ten projekt poškozuje. Jak to vlastně vypadá se zavedením ofsajdových kamer?

„Kvůli finanční náročnosti o tom v nejbližší budoucnosti neuvažujeme. A mám k tomu jeden komentář – sto let rozhodčí museli žít úplně bez videa. Nyní sice nemáme ofsajdové kamery, ale máme vždy záběr hned z několika kamer.“

Jak se to vezme – pokud budeme chtít řešit opravdu centimetrové ofsajdy, tak s tím problém budou mít. Ty kamery mohou situaci trochu zkreslit.

„Ale pravidlo o ofsajdu je stejné a dříve jej musel rozhodčí posoudit v reálném čase pouze okem a i dříve byl ofsajd klidně centimetr, ne?“

Ano, jenomže se zavedením videotechnologie se najednou hledá absolutní pravda. Řeší se nejen malé ofsajdy, ale i mikrokontakty ve vápně a další věci…

„Chápu. Ale video bylo zavedeno primárně proto, aby řešilo zásadní pochybení sudích. A jsem přesvědčený o tom, že to za současných podmínek rozhodně jde.“

To máte pravdu. Nicméně v současnosti není jasné, jak se má video používat. Zda opravdu jen pro ta zásadní pochybení. To nyní nikdo pořádně nevysvětlil.

„Souhlasím s tím, že jeho užívání musí mít jasně daná a dodržovaná pravidla. Ale jsem si jistý, že přínos VAR je nezpochybnitelný, a je škoda, že máme všichni tak krátkou paměť. Opravdu to není tak dávno, co padaly branky z metrových ofsajdů a nebo z pokutových kopů po vyloženě nafilmovaných pádech. Nebo kolik bylo surových a nepotrestaných faulů. I proto bych se přimlouval za to, ať nyní video hlavně správně řeší tato zásadní pochybení.“