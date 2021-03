Britská mutace ve Slavii? Každý den testy, možná nákaza od Slovácka

„Bohužel ze Slovácka jsme si asi nepřivezli jen výhru, ale i britskou mutaci. Po včerejších PCR testech se bude tým nejbližších 5 dnů podrobovat vyšetření PCR testy každý den před společným tréninkem/zápasem. Nadějí je, že velký počet osob Covid absolvoval v posledních 90 dnech,“ napsal na Twitter Jaroslav Tvrdík.

Šéf Slavie neupřesnil, koho přesně se nákaza týká. Nejspíš ale nepůjde o pozitivní testy u většího počtu hráčů, jinak by se nemohl odehrát nedělní šlágr proti Baníku Ostrava.

Podle informací iSport.cz zatím odložení zápasu v plánu není a v Edenu by se normálně mělo hrát. To by spíš napovídalo scénáři, že se nákaza dostala do širšího realizačního týmu, nikoliv mezi samotné hráče, kteří ve velké většině už nemoc v nedávných měsících prodělali.

Tvrdík zmínil možnost, že se slávisté nakazili minulý týden při výjezdu do Uherského Hradiště, kde v neděli v dramatické bitvě porazili domácí Slovácko 3:2.

Slovácko následně hlásilo vysoký počet nakažených, kvůli čemuž tým odložil páteční zápas s Pardubicemi v Ďolíčku a příští víkend doma proti Olomouci.

