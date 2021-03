Rozjetý střelec Sadílek: Máme dokonalý týden. Gól ocenil i Horváth

Je to tak? Hrajete o poháry?

„Za posun na čtvrté místo jsme rádi a uvidíme, kam až se vyšvihneme. Před pár dny jsme zvládli pohárové osmifinále s Budějovicemi a teď jsme přidali další výhru v lize, takže to snad ani nemohl být lepší týden.“

Čím to, že jste se v Příbrami tak dlouho hledali? V prvním poločase jste neměli ani jednu přímou střelu na branku.

„První půle nám nevyšla jako třeba před dvěma týdny v Karviné, znovu to nebylo ono. Po přestávce jsme přidali, začali víc běhat a povedlo se nám posbírat víc odražených míčů, což vyústilo ve dva góly.“

Do té doby to ale dost bolelo, viďte? Příbram vám za stavu 0:0 nic nedarovala.

„Jasně, bylo tam hodně soubojů, takový normální zápas v české lize. Ani terén nebyl úplně optimální, takže to bylo hodně náročné. Naštěstí se sladkou tečkou pro nás.“

Svazovala vás i nervozita? Hlavně první půle byla hodně emotivní, žlutou kartu dostal i váš trenér Pavel Hoftych.

„Je pravda, že jsme nezačali úplně nejlíp a nesoustředili jsme se na hru. O pauze jsme si v kabině něco řekli – a do druhé půle nám to hodně pomohlo. Vstřelili jsme dva góly těsně po sobě a ulevilo se nám.“

Pod druhý gól jste se podepsal vy, v posledních dvou týdnech máte celkově tři. Je z vás střelec?

„Sám nevím, kde se to vzalo. Trochu se tomu musím smát. Nikdy jsem nebyl střelec a ani se za něj nepovažuju, ale trenér mi vtlouká do hlavy, ať se víc cpu do zakončení, tak se snažím.“

Váš povedený gólový oblouček ocenil i příbramský kouč Pavel Horváth. Co vy na to?

„Těší mě to. Na začátku jsem si to zpracoval a pak jsem lehce couvnul. Kdybych dal větší ránu, asi by to letělo hodně nad branku nebo by to někdo stihl zblokovat. Tak jsem zkusil lob a povedlo se, krásně to tam zapadlo.“

V jednadvacítce hrajete levého obránce, ale náramně vám sedí i liberecká pozice ofenzivního záložníka, viďte?

„Začínám na desítce, ovšem během zápasu hodně rotujeme. Musíme spolu hodně komunikovat a mít to zvládnuté do ofenzivy i do defenzivy. Teď se nám to daří, a i proto hrajeme nahoře.“

