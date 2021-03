Co ukázala Plzeň: JDB i nešťastný Hubníkův návrat. A za týden Sparta

V tabulce FORTUNA:LIGY je sice Plzeň stále šestá, ale odstup na pohárové příčky snižuje. Třetí ligová výhra v řadě, o které proti Olomouci rozhodl svým osvědčeným způsobem Jean-David Beauguel, přišla Viktorii náramně vhod. Už příští sobotu se totiž představí na Spartě. Co zajímavého generálka proti Sigmě přinesla?

Plzeňští fotbalisté si poradili s Olomoucí, co tým v zápase předvedl?

Marně Radoslav Látal své hráče nabádal, jak mají Jeana-Davida Beauguela bránit. Francouzský útočník se prosadil stejným trikem jako před týdnem v Brně. Obtočil se kolem stopera a bez okolků zavěsil. „Odehráli jsme solidní zápas, ale bohužel jsme se dopustili jedné chyby, Beauguela jsme špatně pokryli. Přitom jsme věděli, že stejný gól dal Zbrojovce,“ litoval Látal. „Hubník s Poulolem ho měli mít mezi sebou, jenže oba stáli za ním a on rozhodl.“

Jelikož mu podíl na vlastní brance Patrizia Stronatiho při výhře v Ostravě (0:2) statistici nijak neevidují, vězela u jména Šimona Falty v kolonce produktivity po sedmi startech za Viktorii stále tísnivá nula. To již neplatí, asistenci na rozhodující gól Jeana-Davida Beauguela už zimní posile za dva miliony korun nikdo neodpáře. Chytře a rychle rozehraný aut Faltovy bývalé spoluhráče zastihl nepřipravené a dokonale je zaskočil.

Stejně důležitá jako trefa Jeana-Davida Beauguela byla v utkání s Olomoucí i pevná obrana, která stejně jako v Brně neinkasovala. „Naše defenziva odvedla velmi solidní výkon, vzadu jsme to uhráli na nulu. Byli jsme sourodí, kompaktní a zabezpečovali jsme se,“ pochvaloval si Adrian Guľa. „Naše mužstvo má takovou kvalitu, že čisté konto v podstatě garantuje vítězství, i když jsme na počet šancí nebyli tolik produktivní a mohli jsme zápas rozhodnout dříve.“

Hubníkův hořký comeback

Před zápasem se při setkání kapitánů na Jakuba Brabce, svého bývalého spoluhráče, ještě smál. Ale po závěrečném hvizdu už Roman Hubník příliš dobrou náladu neměl. Sigma opět prohrála, navíc gólem, na kterém měl zkušený stoper Hanáků podíl, střelu Jeana-Davida Beauguela totiž lehce štrejchl. „Dostal se zpoza Poulola, chtěl jsem blokovat střelu, bohužel jsem to tečoval Mandymu do rukavic a míč skončil v bráně… Byl to hodně nešťastný gól,“ litoval šestatřicetiletý veterán.