Pernica si úspěšně zaskákal, pak zařídil remízu: Spadlo mi to na televizi

Berete ji?

„Vezeme si z Karviné bod, i když jsme chtěli tři. Myslím si, že jsme si šli celou dobu za vítězstvím víc, kromě nešťastného gólu domácích, kdy se to tam po souboji odrazilo a uklidili to k tyči, nepamatuju další jejich šanci. My jsme naopak měli hodně šancí, byli jsme lepší, bohužel jsme stihli jen vyrovnat.“

Díky vaší hlavičce. Mířil jste, nebo vám míč spadl ve skrumáži náhodně na hlavu?

„Jak Dreksič (Pavel Dreksa), tak Šury (Jakub Šural) si ten gól připisovali a dělali si ze mě srandu, jestli jsem to prý vůbec tečoval. Ale je to jasný můj gól, byl to instinkt! Spadlo mi to na tu mou televizi, jen jsem to líznul a Bolek neměl šanci.“ (úsměv)

Celkově to byl hodně vzdušný fotbal, že?

„Jo, ten terén... Chcete si třeba balon nějak připravit na prsa, ale on se zachová úplně jinak a pak už to na poslední chvíli honíte. Ne nadarmo si stěžujeme my hráči i trenéři, na tomhle fotbal fakt moc hrát nejde. Když utáhnete přihrávku po zemi, před vámi skočí. Je to sice pro oba stejné, ale příjemné to není.“

SESTŘIH: Karviná - Brno 1:1. Zbrojovka má v boji o záchranu bod, srovnal Pernica

Nicméně s Papadopulosem jste si úspěšně zaskákal.

„Nebudu tvrdit, že nemám hlavičkové souboje rád. Docela je vyhledávám. (úsměv) Je to doména moje, Dreksiče i Šuryho, ve vzduchu jsme jistí a sebevědomí. To nám jde.“

Balon se několikrát potuloval na malém vápně Karviné, další branky byly o chybějícím důrazu? Nebo je to o nějaké uklidňující výhře, že to tam pak začne padat i mladším spoluhráčům?

„Asi bychom potřebovali vést 1:0 a nějak to ukopat. Teď jsme v takové situaci, že můžeme uklízet míč do prázdné brány, ale přeběhneme ho... Nedotlačíme to tam, dáváme jen šmudly, i když i za ty jsme samozřejmě rádi. Stejně jako za bod z venku, protože jsme prohrávali.“

Jenže vyhrála Mladá Boleslav i Teplice. Přituhuje?

„Sledujeme to, ale soustředíme se na sebe. Jde o to, že potřebujeme zvládat zápasy za tři body. Herní projev máme takový, že většinou nebýváme horší. Na Boleslav ztrácíme čtyři body, klíčové bude získávat body doma.“

Co říkáte na to, jak se zvedá vaše Plzeň?

„Viktorku pravidelně sleduju, ale teď se koncentruju hlavně na Zbrojovku. Potřebuju ji zachránit, ať zůstane v lize.“