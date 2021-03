Bořil vypucoval tým: Druhý poločas je výstraha, Fillo jednoznačná červená

Vyhráli jste, ale moc spokojený asi nejste, že?

„Myslím, že první poločas byl pro nás výborný, řekl bych, že jsme dominovali. Ale v tom druhém jako bychom přestali být koncentrovaní, málem jsme byli potrestaní. Mám smíšené pocity. Zaplaťpánbůh že tři body jsou doma, ale druhý poločas je velká výstraha.“

Prý jste měl v kabině po zápase hned proslov. Co se vám jako kapitánovi nelíbilo?

„To, že jsme ve druhém poločase nehráli týmově. Každý chtěl dát za každou cenu gól. To se mi nelíbilo. Měli jsme hodně ztrát, nikdo se moc nenabízel, nehráli jsme kombinačně. To štvalo mě i další kluky. Vzal jsem si v kabině slovo, musel jsem to říct týmu.“

Hodně jste se rozčílil i po poslední šanci Baníku…

„Měli jsme balon na noze, byli jsme u jejich rohového praporku a místo toho, abychom udělali roh nebo faul, tak oni kopli balon dopředu a měli takovouhle šanci. Ani pořádně nevím, jak to vzniklo, ale Tetour byl ve středu hřiště volný. Naštěstí střílel vedle.“

Už ve třetí minutě se po vás ohnal Martin Fillo a byl vyloučen. Můžete přiblížit, co se stalo?

„Byli jsme u sebe a zničehonic mi dal rukou nebo loktem přímo do obličeje. Jednoznačný faul na červenou. Nevím, proč to udělal.“

Slavia - Baník: Fillo jde už po třech minutách do sprch za potyčku s Bořilem!

Hrál jste hodně vysoko. Měl jste proti oslabenému soupeři ještě větší chuť útočit než obvykle?

„Trenéři po mně chtějí, abych se dostával do prostorů, abych podporoval útok a nabízel se. Tou červenou kartou to vyvrcholilo, měl jsem víc prostoru. Chyběl jen gól. Dá se říct, že první poločas byl z naší strany docela dobrý, měli jsme několik šancí. Myslím, že kdybych dal gól já nebo někdo jiný, druhý poločas by nebyl takový, jaký byl.“

Nevstoupili jste do druhé půle příliš uspokojení průběžným stavem a okolnostmi?

„Těžko říct. V kabině jsme si ale říkali, že musíme hrát stejně jako v prvním poločase a že si musíme dát pozor na prvních deset minut. To se nepodařilo. Baník nás zatlačil, my neměli druhé balony. Tím vše vznikalo.“

Ve čtvrtek nastoupíte v Evropské lize proti Rangers, ti jsou čerstvými mistry Skotska. Jste hodně natěšení, že?

„Ano, moc se těším. Bude to zápas padesát na padesát. Mně se líbí, jakým stylem ostrovní týmy hrají. Pevně doufám, že ve čtvrtek vyhrajeme a celý dvojzápas zvládneme tak, že postoupíme.“