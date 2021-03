Rád bych chodil s Dinem častěji na pivo, říká Rosický ve filmu o Kollerovi

„Honzu jsem poprvé zaregistroval, když hrál tady za Spartu, protože nastupoval v pravděpodobně nejvyšším duu útočníků na světě. Koller, Lokvenc,“ vzpomíná v teaseru nazvaném Sparťani současný sportovní ředitel letenského klubu, který s hlavní postavou filmu strávil dlouhé roky v národním týmu a bundesligovém Dortmundu.

Další zastávka je v Obořišti, kde vypráví Jozef Chovanec. Muž, který s Kollerem hrál ve Spartě a který mu poslal první pozvánku do reprezentačního áčka. „Láďa Kára s panem Hladíkem mi tehdy říkali, že udělali k sobě do béčka Sparty zajímavého kluka ze Smetanovy Lhoty,“ popisuje svou první vzpomínku. Chovanec tou dobou určitě netuší, že řeč je o příštím rekordmanovi v počtu reprezentačních gólů.

VIDEO: Ukázka z filmu ZDE<<<

Ve filmu promluví také Tomáš Požár, spoluhráč ze Sparty a Kollerův velký kamarád. „Chtěl bych, aby snímek vidělo strašně moc lidí, protože ten příběh je velmi nevšední. Ať lidi a kluky inspiruje,“ přeje si.

Zdeněk Grygera připomíná, že Koller se vždy hlásil ke Smetanově Lhotě, kde vyrůstal. „Byla u něj na prvním místě. Cítili jsme, že ho to tam táhne. Jeho příběh, to je pohádka.“

Ve filmu toho každý ze sparťanů vypráví mnohem více. Co přesně, bude k vidění v únoru 2022. K tomuto datu se chystá premiéra, pokud se do cesty nepostaví koronavirové komplikace. Herců ve vedlejších rolích bude mnohem více. Promluvit by měli také Karel Brückner, Pavel Nedvěd, Vladimír Šmicer, Tomáš Galásek či zahraniční persony Matthias Sammer, Dedé, Amoroso. Zavzpomínají také Kollerovi nejbližší – táta a bratr, přátelé, dcery Hedvika a Kateřina a možná také bývalá manželka Hedvika.

„Přistupujeme k tomu pečlivě, chceme, aby za to výsledek stál,“ říká Jan Koller.

Co už nyní, s předstihem, vzkazuje parťákovi Tomáš Rosický? „Ať je hodně zdravej. A abychom spolu častěji zašli na pivo!“