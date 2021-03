Krmenčík: Vrbovi přeju titul, ve Spartě vidí starou Plzeň. Limba fotbal miluje

Krmenčík si udržuje přehled o dění v Plzni i v dalších českých klubech, se svými bývalými parťáky z Viktorie zůstává v kontaktu. „Jsem rád, že se drží Limba, pořád je tam z nich jeden z nejlepších. Kopi, můj kamarád, se zranil, Hrušouna teď trenér vyndal z brány, jsou tam noví hráči. Viktorku sleduju, nedařilo se jim,“ mrzí ho.

V Plzni pod vedením Adriana Guľy probíhá omlazení týmu a přestavba úspěšného kádru, se kterým klub prožil nejslavnější desetiletku historie. „Asi to bylo nutné. Ale třeba Milánek Petržela tam klidně mohl hrát dál. Stačí se podívat, jak hraje za Slovácko, je tam z nich nejlepší. Je to motorka, on je snad rychlejší než mladí kluci. Překvapilo mě, že ho tam poslali, je to škoda,“ přiznává plzeňský odchovanec.

Pochopitelně zaznamenal, že David Limberský nedávno odehrál 400. ligové utkání kariéry. „Hned jsem mu psal, že mu moc gratuluju. Těch 400 zápasů je naprosto nehorázné číslo, já tohle asi těžko někdy odehraju,“ říká o zkušeném obránci, kterému ještě jako plzeňský dorostenec podával při velkých zápasech u lajny balony.

V čem tkví Limberského kouzlo?„On fotbal úplně miluje, tělem i duší. Když je do toho někdo tak zapálený, jako on, pak může zvládnout takové číslo. Myslím, že zdaleka neřekl poslední slovo, jeden rok tam určitě udělá,“ odhaduje u 37leté ikony Viktorie.

A co s ním dělá, že oblékl sparťanské barvy Pavel Vrba, jeden z jeho osudových trenérů? „Proč ne, já mu fandím, je to jeden z nejlepších klubů v Česku. Jestli s nimi udělá titul, opravdu klobouk dolů. Vezměte si, jak dlouho ho Sparta nevyhrála (naposledy v sezoně 2013/14 za trenéra Vítězslava Lavičky). Kam trenér Vrba šel, tam titul vyhrál.“ chválí stávajícího kouče letenského výběru.

„Píšeme si s asistentem Bečkou, já jim přeju. Dostali možnost, aby dostali Spartu zpátky tam, kde má být, zatím se jim to vede dobře. Pod Vrbou ještě neprohráli zápas. Můžeme vidět Spartu, která dominuje na balonu a věří si. Fandím jim a držím jim palce, opravdu. Třeba se ještě s panem Vrbou někde potkám,“ usmívá se.

Ve Spartě může zkušený trenér navázat na úspěšnou éru, kterou zažil v Plzni. „Mám pocit, že tam vidí starou Plzeň. Karlsson je takový Milan Petržela, na stoperu Čelda (Ondřej Čelůstka) jako jasný Hubňa (Roman Hubník). Má tam podobné typy, je vidět, jak to tam hrají,“ uzavírá.