Sparta hledá rytmus, hrála dvakrát za měsíc. Zápasová zátěž chybí, ví Vrba

Radost fotbalistů Sparty poté, co Dávid Hancko rozhodl z penalty v závěru osmifinále MOL Cupu s Baníkem • ČTK / Šulová Kateřina

Hrajeme? Aha, nehrajeme. Tak teď hrajeme?! Hmm, zase nic… Sparťanský kalendář v posledních týdnech úplně rozbombardovala pandemie koronaviru, ve středu večer na to svěřenci trenéra Pavla Vrby málem doplatili. V osmifinále MOL Cupu sice nakonec Baník udolali 1:0, vysoce nestandardní program se ale na výkonnosti týmu viditelně podepsal. „Chybí nám pravidelný rytmus,“ uznal po postupu zkušený kouč.

Cyklisté to dobře znají, ti vrcholoví stoprocentně. Jedete těžkou horskou etapu, jste na hraně, ale s těmi nejlepšími dokážete držet krok. Pak vás potká defekt, třeba spadlý řetěz, a je po všem. Znovu chytit ztracené tempo bývá extrémně těžké, kolikrát i nemožné.

Spartě se s trochou nadsázky během uplynulého měsíce přihodilo to samé. Po nástupu trenéra Pavla Vrby měla pravidelný program, zápasy vedle sebe skládala se standardními rozestupy. Sbírala v nich vítězství, s každým dalším duelem navíc povyšovala i svou výkonnost.

Koronavirová vlna, která kabinu Pražanů zachvátila na konci února, ovšem tohle všechno rozbila. Povinná karanténa, odložené zápasy, výpadek tréninkového procesu. Tohle všechno se dost možná podepsalo pod nepřesvědčivý výkon rudých v pohárovém osmifinále s Baníkem.

„Určitě jsme se neprosazovali tak jako v minulých utkáních. Souper hrál velice dobře v defenzivě. My jsme čekali, že toho budeme mít směrem dopředu víc,“ uznal Vrba.

Jeho svěřenci působili na place mátožně. Míč je neposlouchal, dávali si nepřesné přihrávky, tempo dokázali vystupňovat prakticky až od nějaké šedesáté minuty. Výkonem se ani nepřiblížili tomu, co předvedli v únoru ve Zlíně, kde po velmi svěžím představení triumfovali 3:0.

„Chybí nám zápasová zátěž, lepší rytmus. Vždycky je to složitější, když musíte hrát zápasy po delší pauze. Po mém nástupu jsme hráli zápasy v pravidelném sledu, to bylo příjemnější,“ zdůraznil letenský kouč.

Od zmíněného duelu na hřišti Fastavu zítra uplyne přesně měsíc. Sparta během tohoto období odehrála pouze dvě soutěžní střetnutí. V úterý 9. března s Příbramí a teď ve středu s Baníkem. Dlouhou pauzu způsobila nejen nákaza uvnitř týmu, ale pak i karanténa, do které spadla Viktoria. Pro srovnání – Slavia za stejný časový úsek absolvovala už sedm mačů.

Aktuálně druhý tým tabulky měl naopak volno už tři víkendy po sobě, i souboje se Středočechy a Slezany nakonec dělilo nestandardních osm dní.

„Kalendář se nám teď trochu narušil, ale nedá se nic dělat. Vždycky je lepší, když máte zápasů víc a jste v tempu,“ prohodil Vrba.

Sparťané byli v minulém období nucení víc trénovat než hrát, což jim samozřejmě nechutná. Stejně, jako by to nechutnalo žádným fotbalistům. „Bohužel po té karanténě pořád nejsme v zápasovém rytmu. Proti Baníku to na nás bylo znát,“ uznal Hancko.

Pokud opět nezasáhne vyšší moc, odehraje Sparta v neděli ligový duel v Českých Budějovicích. Následovat bude reprezentační pauza, pak se opět roztočí zápasový kolotoč. Pro Letenské bude mít ještě vyšší kadenci, protože je čekají dohrávky s Jabloncem a Viktorií.

Soudě podle posledních zkušeností to ovšem bude pro rudé spíš výhoda.