Naštvaný kouč Baníku: Shodil nás stupidní faul! Zklamání jako na Slavii

Adam Hložek proniká do šance přes obránce Baníku Patrizia Stronatiho • Pavel Mazáč / Sport

Nachystal Baník takovým způsobem, že v osmifinále MOL Cupu vytvořili Slezané dosud nejtěžšího soupeře Pavlu Vrbovi ve funkci sparťanského trenéra. Ani to ale na postup nestačilo. Nástupce Luboše Kozla Ondřej Smetana musel polknout hořké vyřazení, o kterém rozhodl gól z pokutového kopu v 89. minutě. „Kluci dřeli, odjezdili to. Líbil se mi jejich výkon. Ale Filip Kaloč nemůže takovým způsobem zahodit práci celého týmu,“ káral ostravský kouč 21letého záložníka, jenž ve vápně stáhl Ladislava Krejčího mladšího.

Stejně jako na Slavii jste i proti Spartě předvedli zajímavý výkon, ale opět z toho nic nemáte. Jak moc tohle mrzí?

„Souhlasím, že mám podobné pocity jako po zápase se Slavií. Zklamání z výsledku a hořké pocity jsou téměř stejné. S tím rozdílem, že se Slavií šlo o ligové body, na Spartě se hrálo o postup do další fáze poháru.“

Mrzí vás vyřazení o to víc, že se vám ukázalo, že i se Spartou se dá hrát vyrovnaná partie?

„V předešlých zápasech dávala každému čtyři góly a dominovala, hrála dobře a držela se toho, čím se na veřejnosti prezentuje. Nicméně my se na ni dobře nachystali. Naší aktivitou v defenzivě, kdy jsme zvolili střední blok a snažili jsme se o presink, jsme jí nepustili do žádné větší příležitosti. Troufám si říct, že jsme velmi dobře bránili a byli nebezpeční směrem dopředu.“

Co tedy chybělo k postupu?

„V pohárových zápasech musíte udržet čisté konto a zároveň aspoň jednu branku vstřelit. My jsme náš dobrý výkon zahodili jedním stupidním faulem. Je to velká škoda. Tým si za odpracovaný výkon zasloužil jiný výsledek.“

Budete penaltový zákrok Filipu Kaločovi hodně vyčítat?

„Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale nějaká moje reakce v kabině už proběhla. Chci se na jeho zákrok podívat ještě s klidnou hlavou. Je to sice stále mladý hráč, ale nemůže takhle zahodit práci celého týmu. Kluci fakt dřeli, odjezdili to. Líbil se mi jejich výkon.“

Baník se netají tím, že by rád proplul do evropských pohárů. Vnímali jste, že přes MOL Cup je cesta nejsnazší a nyní ta šance zmizela?

„Nejsme v situaci, že bychom ostatní ligové zápasy upozadili kvůli poháru a soustředili se jen na něj. Baník chce vyhrát každý zápas. Proti Spartě nastoupila trochu jiná sestava, ale kluci stejně ukázali, že jsou v kádru zaslouženě. Mluvím o Sannehovi či Fleišmanovi. Předvedli poctivý výkon, který nám měl pomoct k postupu. Nepodařilo se. Je to už minulost a musíme se soustředit na nedělní ligové utkání.“