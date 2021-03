SESTŘIH: Slovácko – Baník 2:1. Vítězný návrat po karanténě, rozhodl Kohút

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. V. Daníček, 26. Kohút Hosté: 54. Šimko (vl.) Sestavy Domácí: Nemrava – Kalabiška (81. Reinberk), S. Hofmann, Šimko, Divíšek – M. Petržela (57. Jurečka), V. Daníček (C), Havlík, Navrátil – Kohút (72. L. Sadílek) – Kliment (81. Cicilia). Hosté: Laštůvka (C) – Juroška, J. Pokorný, Stronati, Holzer (46. Fleišman) – Fillo (88. Svozil), Jánoš, Tetour, Kuzmanović (46. Zajíc), Ndefe (73. Sor) – O. Šašinka. Náhradníci Domácí: Sadílek, Jurečka, Srubek, Reinberk, Cicilia, Kubala, Andres Hosté: Murin, Sor, Buchta, Svozil, Sanneh, Zajíc, Fleišman Karty Domácí: Divíšek, Kliment, Navrátil, Cicilia, Jurečka Hosté: Juroška, Ndefe Rozhodčí P. Franěk – Z. Dobrovolný, M. Podaný Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

Slovácko nastoupilo k ligovému zápasu tři týdny po domácí porážce 2:3 se Slavií. Dva z nich ale prožilo v karanténě kvůli vyššímu počtu nakažených koronavirem a má k dobru odložené venkovní duely s Pardubicemi a Olomoucí.

Dlouhá tréninková pauza však nebyla na domácích v úvodu znát. Slovácko si vytvořilo územní převahu, tlačilo se do šestnáctky, i když si velkou šanci nevytvořilo. Zato Baník měl k vedení blízko. Nemrava zazmatkoval na hranici pokutového území, míč mu sebral Ndefe, ale trefil jen tyč opuštěné branky.

Slovácko svůj nápor zužitkovalo po 20 minutách. Navrátila v pokutovém území fauloval Stronati, exekuce penalty se ujal kapitán Daníček a bezpečně ji proměnil. O sedm minut později unikl po levé straně Divíšek, krásným centrem našel nabíhajícího Kohúta a ten nadvakrát překonal Laštůvku.

SESTŘIH: Slovácko - Baník 2:1. Slovácko vyhrálo po návratu z karantény a je čtvrté

Baník se do ofenzivy dostal až v závěru první půle a útočnou aktivitu si přenesl i do druhého poločasu. Ke korekci stavu mu ale výrazně pomohl domácí stoper Šimko, který si v 54. minutě srazil do vlastní branky centr Jurošky.

Kontaktní branka hosty ještě více povzbudila, svoji roli sehrál i dlouhý tréninkový výpadek domácích hráčů a ubývající síly. Baník si vytvořil územní převahu, která gradovala v posledních minutách. Nebezpečně, ale těsně vedle, hlavičkoval Stronati, zblízka nevměstnal mezi tyče svoji střelu ani Tetour.

Slovácko tak vyhrálo šestý z posledních osmi vzájemných ligových zápasů a z posledních jedenácti kol nebodovalo jen jednou. Ostrava prohrála čtvrtý venkovní zápas po sobě.

Klíčové momenty utkání

