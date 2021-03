Vrba: Nejhorší výkon, co jsem přišel. Kritizoval křídla, Juliše čeká operace

Byl to nejhorší výkon Sparty od vašeho nástupu do funkce?

„Asi ano. Hlavně v prvním poločase to bylo špatné. Nedokázali jsme se prosadit v mezihře, Budějovice nás dobře dostupovaly a nedaly nám prostor. My jsme navíc byli nepřesní v předfinální fázi, nedokázali jsme si vytvořit prostor na brejky. Nebyli jsme schopní lépe vyjet a vytvořit si přečíslení, to je naše chyba.“

Navíc jste často kazili v základní rozehrávce od obránců. Nepůsobil na vás tým nervózně?

„Nevím, jestli to byla nervozita. Asi ne. Je ovšem pravda, že někteří hráči nastoupili po dlouhé době, navíc na jiných postech. To není omluva, jen konstatování toho, že nemáme stabilizovanou sestavu. Vypadávají nám hráči pro karty, pak do toho musíme sahat. První poločas byl ale každopádně hodně špatný. Zbytečně jsme poztráceli spoustu míčů.“

Už s Baníkem to herně nebyla žádná sláva. Najdete nějaké společné příčiny?

„Příčiny… Zase bych řekl, že druhý poločas v Budějovicích nebyl tak špatný. Zrychlili jsme hru, dokázali jsme se víc prosadit. Měli jsme i šance, které jsme nevyužili. Nebylo to takové jako na začátku zápasu, kdy měl soupeř čtyři nebo pět rohů. Ze standardek jsou Budějovice hodně silné.“

Nepostrádal jste u hráčů větší přímočarost a hlad po třech bodech? V mnoha případech jste zbrzdily možný přechod přihrávkami dozadu či do šířky…

„Určitě, měli jsme spoustu situací dohrát lépe. Hlavně v křídelních prostorech, kde měli naši hráči dost prostoru. Byla to šance, jak jít v pokutovém území do výhody. My jsme ale málo kombinovali, místo toho jsme hráli na dva tři doteky a dopouštěli se spousta nevynucených chyb. To hodně ovlivnilo průběh utkání.“

Jak jsou na tom zdravotně útočníci? Lukáš Juliš hrál naposledy v únoru, Libor Kozák musel střídat už po třiceti minutách.

„Juliš jde v úterý na operaci, tam došlo k jasně specifikovanému problému, který se bude řešit. Očekávám, že doba léčby zabere zhruba čtyři týdny. Kozák půjde v Praze na rentgen. Uvidíme, jak to bude vypadat.“

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 0:0. První ztráta Letenských pod Vrbou

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Drobný – P. Novák, L. Havel, Talovierov, Skovajsa – Čavoš (C), Javorek – Mészáros (77. Alvir), Brandner (90+2. M. Valenta), Mršić (90. Vais) – Diop. Hosté: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Hancko, Matěj Hanousek – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Hložek, Dočkal (C) (82. Trávník), Plavšić (70. Karabec) – Kozák (30. Vindheim). Náhradníci Domácí: Kerl, Kladrubský, Alvir, Kousal, Vais, Valenta, Jánošík Hosté: Novotný, Souček, Vindheim, Karabec, Heča, Trávník, Sáček Karty Domácí: Diop Hosté: Nita Rozhodčí Berka – Blažej, Flimmel Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice

