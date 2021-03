Pavelka: Měl jsem to tam donést v zubech. Dynamo? Dvojzápas blbec

Z Českých Budějovic vezete pouze bod, ani na druhý pokus jste je v sezoně neporazili. Proč?

„Přijde mi, že jsme se v obou utkáních porazili sami. Pro mě takový dvojzápas blbec, protože v prvním jsem dostal červenou kartu a teď jsem nevyužil šanci rozhodnout. V dobrém na to rozhodně vzpomínat nebudu. Ale nemyslím si, že by nás Budějovice něčím předčily. Spíš jsme jim tu šanci na body nabídli svou hrou.“

Soupeř hned třikrát trefil brankovou konstrukci, není pro vás v tomto kontextu i bod dobrý?

„Z tohoto pohledu možná ano, ale to my nechceme. Chceme vyhrát v každém zápase. Do špatné situace jsme se dostali vstupem do první půle, probrali jsme se až někdy v patnácté minutě. Budějovice se nadechly a už to nepustily. Vázla nám kombinace, chybělo větší množství šancí. Dvě jsme měli, ale to je málo.“

V jedné jste byl přímo vy, z ideální pozice jste ale vysoko přestřelil.

„Nevím, jestli mi to tam skočilo, nebo jsem se zaryl do země. Bylo to v těch místech hodně měkké, ale to je jedno. Měl jsem to tam donést v zubech. Stálo nás to body.“

S jakou náladou odjedete na nadcházející reprezentační sraz?

„Zatím na to nemám moc myšlenky, po nepovedeném zápase jsem vždycky den nebo dva naštvaný. Snad se v pondělí vzbudím s lepší náladou a na nároďáku něco uhrajeme. Teď o tom ale ještě nepřemýšlím.“

Po návratu vás v rychlém sledu čekají těžké bitvy. Slavia, Jablonec, Plzeň. Bude se v nich rozhodovat o vyznění celé sezony?

„Jednoznačně. Je potřeba, abychom se dali do kupy, a vrátili se nám všichni vykartování. Pak to bude jízda, každý zápas bude strašně důležitý a zajímavý. Těšíme se na to. Bude to nabité, konečně získáme pravidelný zápasový rytmus.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Drobný – P. Novák, L. Havel, Talovierov, Skovajsa – Čavoš (C), Javorek – Mészáros (77. Alvir), Brandner (90+2. M. Valenta), Mršić (90. Vais) – Diop. Hosté: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Hancko, Matěj Hanousek – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Hložek, Dočkal (C) (82. Trávník), Plavšić (70. Karabec) – Kozák (30. Vindheim). Náhradníci Domácí: Kerl, Kladrubský, Alvir, Kousal, Vais, Valenta, Jánošík Hosté: Novotný, Souček, Vindheim, Karabec, Heča, Trávník, Sáček Karty Domácí: Diop Hosté: Nita Rozhodčí Berka – Blažej, Flimmel Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice