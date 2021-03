Trpišovský: Kúdela chtěl hrát. Popsal pěsti i události na Rangers

Jak se události posledních dní v kabině řešily?

„Není to jednoduché, snažíme se o tom mluvit co nejmíň a nevnímat věci, které se dějí venku. Jsem rád, jak tým funguje. Bylo vidět, jak bylo mužstvo koncentrované. Zdůraznili jsme si, že je to jiná soutěž, že tady hrajeme o titul.“

Zvažovali jste, že byste nenasadili stopera Ondřeje Kúdelu, který je v posledních dnech hodně propírán?

„Hned jsme si říkali, že pro něj bude nejlepší být zpátky na hřišti. V pátek odpoledne říkal, že by chtěl hrát. Čekali jsme, jaký bude jeho zdravotní stav. I typologicky jsme ho potřebovali kvůli rozehrávce, protože chyběl Koli (Kolář). Jsem rád, že se dokázal zkoncentrovat.“

Můžete se ještě vrátit do odvety na Rangers? Byl jste zklamaný z přístupu domácích?

„Řeknu, co se stalo po zápase. Byli jsme odhadem asi padesát minut po zápase požádání trenérem Rangers o schůzku s tím, že si chtějí ty situace vyřešit za účasti UEFA. My na ni do tunelu přišli a bez jediného slova se Kamara pěstmi vrhnul na Kúdelu a utekl. Pro mě je nepochopitelné, co se tam stalo. Myslel jsem si, že na schůzce padne třeba něco o zranění Ondry Koláře, ale byl to pro mě nejhorší zážitek ve fotbale, co jsem kdy zažil. Napadnout hráče padesát minut po zápase pěstmi… Ale hlavně zákrok na Ondru (Koláře). To byl úder jak z bojových sportů, akorát tam jsou na to bojovníci připravení, nemají kopačky a neběží na protivníka v plné rychlosti. V uvozovkách je obrovské štěstí, že Ondra je ve stavu, v jakém je. Všichni víme, že ta situace mohla dopadnout stokrát hůř. Na Leicesteru jsme vyhráli 2:0, normálně jsme si s členy realizačního týmu podali ruce. Říká se, že i prohrát se musí umět, na Leicesteru to bylo vidět. Na Rangers to byl pravý opak.“

Mohlo vše, co se děje, ovlivnit úvod utkání s Opavou, kdy jste nebyli přesvědčiví?

„Byla to směs více věcí. Opava hrála dobře, naopak na některých našich hráčích byla patrná únava, neměli jsme takovou svěžest a rychlost, hodně jsme i ztráceli míče, projevily se změny v sestavě. Nemohli jsme se na začátku dostat do tempa, Opava hrála aktivně. Náš tým skvěle zareagoval na červenou kartu, poctivě jsme pracovali pod míčem, pomohl nám gól do šatny. Myslím, že druhou půli jsme odehráli asi až na posledních deset minut skvěle.“

SESTŘIH: Slavia - Opava 4:0. Dvě vyloučení, sešívaní vyrovnali rekord

V bráně nastoupil mladý Matyáš Vágner, který střídal Ondřeje Koláře už na Rangers. Byla to jasná volba, A co jste jeho výkonu říkal?

„Volba byla jednoduchá, protože Matyáš je jediný z brankářů stoprocentně zdravý. Koli (Kolář) je mimo po tom zákroku, který je pro mě nepochopitelný. Byl asi nejhorší faul v životě, který jsem na vlastní oči viděl. A že jsem toho už viděl hodně. Honza Stejskal je sice v tréninku, ale ještě doléčuje zranění. Přéma Kovář taky není stoprocentně zdravý. Matyáš se s námi připravuje už skoro rok. Je to zajímavý hráč do budoucna s dobrými parametry. Moc toho na řešení neměl. Líbí se mi jeho klid, jak situace přijímá. Když udělá menší chybu, nezanechá to na něm žádné stopy. Říkali jsme mu, aby dělal jen věci, na které si stoprocentně věří. Jsme s ním spokojení a jsme šťastní, že nám teď pomohl v této situaci.“

Vyrovnali jste ligový rekord v neporazitelnosti. Měli jste to v hlavách?

„Téma to bylo, přeci jen je to unikátní série. Moc příležitostí vytvořit takové šňůry nejsou, chtěli jsme to dotáhnout. Je to neuvěřitelné číslo, když ta možnost byla, chtěli jsme rekord vyrovnat. Bylo to ztížené situací, která se na hřišti stala (vyloučení Simy), kluci to zvládli. Když je taková série, člověk to trochu v hlavě má, ale jsou důležitější věci. Ale zůstat třeba jeden zápas od rekordu, to by bylo trochu nešťastné.“

V Libérii je hodně sledován Oscar, proti Opavě dal pěkný gól. Jak se vám líbí jeho rozvoj?

„Osky má našlápnuto být dalším liberijským prezidentem (úsměv). Jeho největší progres je v tom, že se v kabině směje a ukazuje emoce, je to snad nejsložitější člověk, jakého jsem zažil. Momentálně je ale ve velké pohodě, i když není stoprocentně zdravý a občas z toho vypadne. Líbí se mi, že je mu jedno, kam ho v sestavě pošleme, ať je to pravá záloha, levá záloha, střed nebo krajní obrana, vždycky řekne jen ‚yes‘ a jde hrát. Více takových lidí, kteří neodporují (úsměv). Má dobrou typologii, dal gól, má skvělou techniku, téměř neztrácí míče. Do zápasu na Rangers pro mě byl jasná volba. Dřímá v něm obrovský potenciál, mnohem větší, než doposavad ukázal. Je to jen o jeho pohodě. Některé věci má neuvěřitelné.“