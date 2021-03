Hašek vs. Sparta: verdikt každým dnem. Kdy chtěla záložníka Slavia?

Zapeklitý případ se snad chýlí ke konci. Ale nejspíš jen v domácích kulisách. Další verdikt ve sporu Martin Hašek mladší vs. Sparta by měl podle informací Sportu padnout v nejbližších dnech. Byť podle Haškovy právní zástupkyně Markéty Haindlové mělo dojít k dvěma pochybením, která celý proces odvolání proti původnímu rozhodnutí zpochybňují. Také kvůli částce 315 korun... Na videu se můžete podívat na to, jak bývalý trenér Letenských či Bohemians Martin Hašek starší hovoří o možnosti svého syna odejít do rivalské Slavie.

Už? Už to bude? „To bych taky rád věděl,“ reaguje s úsměvem Bronislav Šerák. Známý „fotbalový“ právník zastupuje Spartu v při s jejím bývalým záložníkem Martinem Haškem. Zájmy pětadvacetiletého středopolaře zase hájí Markéta Haindlová, jinak předsedkyně České asociace fotbalových hráčů.

Celé to začalo loni v lednu. Hašek nenastoupil do přípravy, podle svých slov kvůli zdravotním problémům. Vzápětí se roztočil kolotoč, z něhož po přeřazení do béčka a podání výpovědi klubu vyskočil. Od té doby se táhne právní přetahovaná: letenský klub požadoval dva miliony eur (tehdy cca 52 milionů korun) jako náhradu škody. Hašek naopak přišel s nárokem na odškodné údajně 6 milionů korun za to, že mu klub neumožnil vykonávat profesi. Odmítnutím Haškova návrhu na přeřazení do A-týmu pak měly být porušeny předpisy FIFA.

Spor se dostal až na půdu FAČR, na stůl tříčlenného sboru rozhodců a v květnu se na popud Sparty rozjelo rozhodčí řízení. Výsledek? Sbor jí přiřkl sumu 800 tisíc eur (cca 22 milionů korun), ale také „zadal“ vrátit Haškovi 150 tisíc korun z pokuty, kterou od ní dostal. Obě strany se odvolaly – a začalo druhé kolo. Byl ustaven pětičlenný rozhodčí senát a 27. ledna proběhlo distanční ústní slyšení. Verdikt byl předpokládán v půli února, ale dodnes nepadl.

To neznamená, že se mezitím nic nedělo. Haindlová poukázala na to, že Sparta neuhradila v plné výši poplatek nutný pro odvolací proces. Z toho vyvozuje zásadní závěr: „Na odvolání se mělo hledět, jako by nebylo nikdy podáno.“

Ve hře při tom byly dvě položky. Tou první měl být „sparťanský“ poplatek jedno procento z 1,2 milionu eur (cca 313 tisíc korun). Klub ho uhradil, ale námitka druhého tábora zněla, že bez daně z přidané hodnoty. „Ano, to zaznělo. Ale v tomto případě se DPH podle právních předpisů nepočítá, nejde o příjem,“ vysvětluje Šerák.

Druhá suma má trochu jiný příběh, byť je v reji milionů zanedbatelná. Sparta uhradila i procento ze 150 tisíc korun. Tentokrát se však počítá i s DPH, a tedy i procentem z něho, což činí 315 Kč. A ty na strahovské konto nedorazily. „Nebylo to ale pochybení ze strany Sparty. Z FAČR přišla v listopadu výzva k zaplacení soudního poplatku bez DPH a ten byl uhrazen,“ tvrdí Šerák.

Sparta měla být správně upozorněna na nedoplatek ještě před zahájením odvolacího procesu a do pěti dnů by ho musela uhradit. To se však stalo až po interní kontrole sboru rozhodců ve druhé výzvě z 22. února. „Rozhodčí řízení je neveřejné a tuto záležitost tedy nemůžeme nijak komentovat,“ reagoval na dva konkrétní dotazy Sportu předseda Sboru rozhodčích Miloš Olík.

Haindlová zmiňuje ještě jeden problém. Podle procesního řádu FAČR je řízení před odvolacím senátem „třeba vést tak, aby mohlo být pravomocně skončeno do devíti měsíců ode dne zahájení rozhodčího řízení“. Což se nestalo. Začátek spadá na květen, čas vypršel v únoru. „Pak je zřejmé, že ani pravidlo vyplývající z tohoto ustanovení nebylo ze strany FAČR naplněno,“ míní Haindlová.

K tomuto bodu se již Olík vyjádřil. S upozorněním, že nekomentuje Haškův případ. „Obecně se jedná o lhůtu pořádkovou a stanovuje toliko to, že rozhodující orgán má postupovat tak, aby řízení v této lhůtě bylo skončeno. Délka samotného řízení je pak do značné míry ovlivněna nejen složitostí sporů, ale též postupem účastníků v rámci řízení. Současně je potřeba vést v patrnosti i další okolnosti, tj. například paralyzování společnosti nemocí COVID-19,“ uvádí.

Olič a jeho lidé se pokoušeli přivést znesvářené strany ke smírnému řešení. Ale marně. Haindlová s Haškem, jenž získal angažmá v německém druholigovém Würzburgu, ho odmítají. Nepřekonatelnou překážkou je Haškova jednostranná výpověď. „Nikdy jsme se nebránili jednání, ale právní zástupkyně hráče to od začátku odmítala,“ tvrdí Šerák. „Byli jsme ochotni se bavit, samozřejmě s tím, že trváme na tom, že došlo k neoprávněnému podání výpovědi. To pro nás byl základ dohody. Sparta je daleka toho, aby někoho týrala,“ dodává. „Smír jsme chtěli, snažila jsem se protistranu ještě před řízením kontaktovat. Jestliže se ale rozcházíme v tak základní věci, od které se odvíjí celá kauza, tak není reálný,“ reaguje Haindlová.

Všichni teď čekají, až sbor rozhodců doručí finální výrok. Mělo by k tomu dojít během týdne, maximálně dvou. „Někdy 3. března jsme dostali usnesení, že je dokazování dokončeno a máme čekat na rozhodnutí,“ říká Šerák. „Očekávám to každým dnem,“ shoduje se s Haindlovou.

Rozmíška se tím však podle všeho neuzavře. Co tedy dál? Civilní žalobou požadovat zrušení rozhodnutí, nebo jít rovnou k mezinárodní arbitráži (CAS). To je očekávané vyústění. „U CAS rozhodují advokáti, kteří znají sportovní právo. A to je vzhledem k tomuto případu lepší varianta,“ podotýká Haindlová. Spoléhat bude na praxi arbitráže ve srovnatelných případech.

Než přijde závěrečný hvizd na domácím hřišti, už se chystá nové v cizině…

Hašek do Slavie? Snaha byla, jenže

Nemuselo k tomu sporu vůbec dojít. To kdyby Martin Hašek v prosinci 2018 nepodepsal smlouvu na dva a půl roku Spartě, ale jejímu největšímu rivalovi Slavii. Ta o něho projevila zájem. „Co mám informace, tak nabídku měl,“ říká jeho otec, bývalý trenér Letenských či Bohemians Martin Hašek starší. Jenže bylo prakticky nemožné, aby to klaplo. Sparta sice svého záložníka pustila „klokanům“ o rok a půl dříve na přestup, jenže si vymínila předkupní právo a za čtyři miliony ho získala zpět. Tím bylo vše dané. „Nešlo to. Přitom by přestup do Slavie pomohl Martinovi i jí,“ odhaduje Hašek starší.

Podívejte se na videu, jak Martin Hašek starší popisuje přestup svého syna z Bohemians.

