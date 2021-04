Puškáčovi zase vzal gól VAR: Měl jsem se víc radovat. Nemusel tak upadnout

Utkání skončilo 0:0, jaké z vašeho pohledu bylo?

„Věděli jsme, že Jablonec je silné mužstvo, ale naposledy jsme je porazili 3:0, tak jsme chtěli do tohohle zápasu vstoupit sebevědomě. Dařilo se nám to, byli jsme silní na míči a vytvářeli jsme si šance. Trošku to upadlo po neuznaném gólu, ale i tak byl první poločas z naší strany sympatický. Ve druhém jsem měl pocit, že taháme za kratší konec, ale bod je spravedlivý.“

Tušil jste, že po vašem gólu může být problém? Ani jste se moc neradoval.

„Nejdřív jsem počítal s tím, že nahrávka půjde podél branky, ale Necka míč ještě potáhl a já musel zpátky. Hráč kolem mě přebíhal a cítil jsem lehký kontakt. Nemyslím, že tam byla nějaká obrovská intenzita a musel takhle upadnout. Ale cítil jsem, že by to mohlo být kontroverzní. Trošku si vyčítám, že jsem neslavil víc. Mohl jsem tím dát i signál, že šlo o neregulérní gól.

Na druhou stranu měl rozhodčí situaci jako na dlani. Nebyl to důvod doufat, že situace projde?

„Člověk v danou chvíli doufá, ale teď je trend, že rozhodčí nechávají situace dohrát do poslední chvíle a spoléhají na VAR, pak je tam nějaká prodleva. Doufal jsem, že do třetice mi gól uznají, ale bohužel se tak zase nestalo.“

Další výraznější šance ale Bohemians neměli, co k nim chybělo?

„Nějaké další jsme ještě měli, v prvním poločase závar, ve kterém jsme třikrát doráželi. Byly tam šance, ale ve druhém poločase Jablonec vysunul obranu a my jsme neměli centry. Hrálo se po šestnáctku a chyběla kvalita.“

V závěru jste po žluté střídal. Hrála karta roli, nebo šlo o taktický tah?

„Trenér mi nic neříkal, ale oba faktory asi hrály roli. Cítil jsem se i trošku vyšťavený, bylo to náročné utkání se spoustou soubojů, taky ho kluci pěkně odnesli. Utkání stálo hrozně sil.“

Bohemians - Jablonec: Puškáčův gól neplatil, pomohl si odstrčením Haitla Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné