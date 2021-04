H+H se na EURO nedostali. Huf studoval Mandouse, pak ho nachytal

Nevinný vzkaz vyslala dvaadvacetiletá dvojice z Pardubic ve složení Michal Hlavatý - David Huf směrem ke končícímu trenérovi reprezentační jednadvacítky Karlu Krejčímu , do jehož výběru pro EURO ve Slovinsku se navzdory formě ani jeden z nich nevešel. První jmenovaný v Olomouci řídil hru nováčka, druhý vybojoval vítěznou trefu pro Brazilce Ewertona. „Super, že jsme to takhle zvládli,“ radoval se po výhře 1:0 Huf, s bilancí 7+2 nejproduktivnější borec týmu.

Nepovedené EURO U21 je v posledních dnech velké téma. Přestože kritizovaný kouč Karel Krejčí počítá poslední dny v prestižní funkci, pardubické duo Michal Hlavatý, David Huf mu na dálku poslalo vzkaz: „Udělal jste chybu, že jste nás nevzal.“

Taková slova na Hané samozřejmě explicitně nepadala, ale výkony obou talentů daly na jejich opomenutí v nominaci vzpomenout.

„Určitě nás to mrzelo, protože jsou ve formě a kvalitu mají,“ řekl upřímně asistent Jaroslav Novotný. „Ale byl to výběr trenéra a holt dostali šanci jiní. Třeba se dočkají jindy a jinde.“

Hlavatý na Andrově stadionu dominoval ve středu pole. Byť patří mezi subtilní fotbalisty, díky dobrému pohybu, přehledu a kvalitě na míči držel hru nováčka i v tvrdém prostoru, kde jeden souboj střídal druhý, na solidní úrovni.

SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 0:1. Pardubice vyhrály po třech kolech a v tabulce poskočily před Olomouc

A Huf? Ten se do základu vešel i s Pavlem Černým, což nebývá obvyklé, protože většinou buď nastupuje jeden, nebo druhý. Začal napravo, pak se posunul doprostřed. Mohla za to řada absencí.

Nejlepší střelec mužstva jednu příležitost spálil, ale v závěru sehrál klíčovou roli u vítězné branky Ewertona, když vyrazil presovat gólmana Aleše Mandouse, získal balon a před prázdnou branku jej posunul Brazilci.

1:0, euforie, cenné tři body a přeskočení Sigmy v tabulce.

„Trenéři nás připravovali na to, že jejich brankář má skvělou rozehrávku levou nohou, ale že pravačku má trošku slabší. A že když to půjde, máme ho zavírat. Šel jsem do něj naplno, trefilo mě to, stihl jsem to ještě posunout,“ usmíval se Huf.

Přestože se to olomouckému záložníkovi Radimu Breitemu nezdálo, hosté na skvěle připraveném hřišti působili pohybově mnohem lépe, což přiznal i kouč Radoslav Látal.

Huf pro to měl vysvětlení. „V reprezentační pauze jsme dobře potrénovali, měli jsme náročnější jednotky i modelový zápas, trenéři nám ideálně načasovali formu,“ chválil duo Novotný, Krejčí.

Přestávka se ovšem dvaadvacetiletého forvarda týkat nemusela, kdyby se zúčastnil EURO U21 ve Slovinsku. Na soupisce trenéra Karla Krejčího ovšem zůstal jen jako náhradník pod čarou.

Jak to bral? Cítil zklamání? „Klukům jsem přál, ať se jim turnaj podaří. Ale měli problém v proměňování šancí, vstřelili jen dva vlastní góly. Bohužel se jim to nepovedlo,“ uzavřel Huf.

Po bitvě je každý generál, ale třeba by se dvojice H+H do mdlého stylu „lvíčat“ hodila...