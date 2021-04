Po neúspěchu na EURO konec! Krejčí to má nahnuté. Kdo by mohl místo něj?

Ačkoliv ovládl kvalifikaci a dovedl českou reprezentaci do 21 let na evropský šampionát, uznání se trenér Karel Krejčí zřejmě nedočká. Podle zdrojů iSport.cz mu stávajícím vedením FAČR nebude prodloužen kontrakt, který mu v červnu doběhne. Nový předseda tak bude zřejmě vybírat i nového kouče pro příští generaci „lvíčat“ vystavěnou kolem Adama Karabce a spol.

„Uvidíme v následujících dnech. Před šampionátem jsem se bavil s vedením a během dubna budeme mít další sezení, kde se pobavíme o další spolupráci. V průběhu dubna budu vědět víc,“ pronesl o své budoucnosti Karel Krejčí krátce po vyřazení z úvodní fáze EURO do 21 let.

Podle zjištění iSport.cz se však nové smlouvy 52letý kouč nedočká. Alespoň ne z rukou dosluhujícího vedení v čele s předsedou Martinem Malíkem. „Podle všeho už to bude na novém vedení, neočekáváme, že by byl kontrakt prodloužen,“ potvrdil informaci člověk, který se pohybuje v blízkosti strahovské centrály.

U21 POD KARLEM KREJČÍM (březen 2019 - březen 2021) Zápasy 18 Výhry 9 Remízy 6 Prohry 3 Skóre 31:13 Bodová úspěšnost 61%

Krejčí se „lvíčat“ ujal na začátku roku 2019 na přípravném kempu ve Španělsku, následovala kvalifikace na turnaj ve Slovinsku a Maďarsku, kterou zvládl s jednou porážkou. O postup však generace ročníku 1998 bojovala až do posledního duelu v Řecku a musela se ohlížet na výsledek Skotů. Celkem vedl Krejčí jednadvacítku v 18 zápasech s bilancí 9–6-3.

„Spíš bych hledal pozitiva. Vytáhli jsme spoustu mladíků, kteří nasáli atmosféru mistrovství Evropy a vůbec se neztratili. Mám na mysli Karabce, Ostráka, Šulce. To jsou dobré signály. Chci týmu poděkovat, protože jsme zažili krásných dva a půl roku a máme spoustu hezkých vzpomínek. EURO nehrajete každý rok. Vážím si toho,“ hodnotil trenér nepovedený šampionát.

Veřejnost mu po konci ve Slovinsku, kde Češi dvakrát remizovali a jednou padli, přičemž v obou případech díky vlastních brankám soupeře, vytýkala především neatraktivní hru, nevyužití plného potenciálu jednotlivých hráčů a málo odvážný fotbal.

Kdo by jej mohl nahradit? Ideálním adeptem je pro spoustu lidí z fotbalového prostředí Luboš Kozel, který před pár týdny skončil na lavičce Baníku, ale prezentuje se přesně jako kouč s vizí a jasnou představou, jak by jeho mužstvo mělo hrát. Navíc zkušenosti s mládežnickými výběry má. Na svazu vedl tým do 18 let.

Mluví se také o čerstvě volném Vítězslavu Lavičkovi, Davidu Holoubkovi, Miroslavu Soukupovi či Jiřímu Žilákovi, který vede českou dvacítku.