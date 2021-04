Bomba do hlavy... a otřes mozku. Jindřišek pak v šatně říkal hlouposti

Celou sobotu buď v klidu a odpočívej. Tenhle příkaz letěl od lékařů Bohemians k Josefu Jindřiškovi poté, co ho na konci páteční partie s Jabloncem (0:0) spoluhráč Daniel Köstl zblízka napálil míčem do hlavy. Pozápasové vyšetření u druhého nejstaršího hráče FORTUNA:LIGY odhalilo otřes mozku, další prověrka v nemocnici čeká legendu „klokanů“ dnes. „Bolí mě hlava a moc si toho nepamatuju,“ řekl Jindřišek Nedělnímu Sportu v sobotu odpoledne.

Byl to šílený moment. Končila 89. minuta páteční bitvy Bohemians s Jabloncem a za skákajícím míčem se hnali tři hráči: domácí Daniel Köstl s Josefem Jindřiškem a jablonecký Dominik Pleštil. Köstl před Pleštilem švihl pravačkou – a z metru smolně balonem trefil Jindřiška do spánku. Čtyřicetiletý kapitán Bohemians se sesunul k zemi a dlaněmi si zakrýval tvář.

„Myslím, že stačilo,“ ulevil si při děsivých opakovačkách televizní komentátor Jaromír Bosák. Jindřiška mezitím zběžně prohlédli lékaři, po čtyřiceti vteřinách opatrně vstal a pomalu odešel za postranní čáru, aby se mohl vrátit do hry. Vyhlášený tvrďák potom zvládl celé čtyřminutové nastavení.

„Ze zápasu si pamatuju jen střípky, víc jsem si vybavil, až když jsem se druhý den díval na záznam. Nepamatoval jsem si, kdo ten míč kopnul nebo kdo mi předal cenu pro hráče utkání,“ vyprávěl Jindřišek v sobotu po obědě. S bolavou hlavou odpočíval doma na gauči, na víc si netroufal. „Obětoval jsem i procházku se psem, s kterým jinak chodím moc rád.“

Během soboty si v hlavě skládal dohromady celý příběh, pomohl mu i klubový lékař. „Volal mi, že ze záznamu zjistil, že jsem byl po ráně dvě vteřiny v bezvědomí. Ta pecka míčem mě úplně vypnula,“ líčil Jindřišek. „Kluci mi psali, že když jsem po zápase přišel do kabiny, začal jsem mluvit hlouposti. Osprchoval jsem se, oblékl a odvezli mě do nemocnice, kde mi zjistili otřes mozku. Zpětně nechápu, jak jsem mohl dohrát, ale asi jsem se cítil v pohodě. Jinak si to neumím vysvětlit.“

SESTŘIH: Bohemians - Jablonec 0:0. Bitva bez gólů, trefa Puškáče neplatila

Novinka ještě nedorazila

Lékařský tým Bohemians na sociálních sítích schytal kritiku fanoušků. „Nechat dohrát borce s otřesem mozku je hazard,“ psalo se třeba na Twitteru.

Vršovický tým měl smůlu, že těsně před incidentem naposledy vystřídal. UEFA už ale zkouší možnost speciálního střídání při podezření na otřes mozku vyslovené klubovým lékařem. Testované pravidlo mělo premiéru během skupinové fáze březnového EURO jednadvacítek: každý tým mohl využít jedno takové střídání bez ohledu na to, jestli už vyčerpal běžný počet pěti změn ve třech časových oknech.

Vystřídat kvůli podezření na otřes mozku lze i v anglické Premier League, zatím od letošního února přinejmenším do konce této sezony. Do Česka dosud novinka nedorazila.

Jindřiška dnes čeká detailní neurologické vyšetření, ovšem už teď je víceméně jisté, že ho mine minimálně páteční zápas s Pardubicemi. „Nemyslím si, že se vrátím za pár dnů, i hokejisti bývají po otřesu mozku týden nebo dva bez tréninku,“ vykládal Jindřišek. „Nejde o život, ale tohle se mi ještě nestalo a nechci to podcenit. Radši budu nějaký čas odpočívat, než abych se za každou cenu vrátil a po nějaké další komplikaci musel s fotbalem úplně skončit.“