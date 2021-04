Brno sahalo po skalpu Slavie. Blíž už nikdy nebudeme, litoval Dostálek

Berete tudíž remízu jako ztrátu?

„To určitě ne. Bod jsme získali, hráči zaslouží pochvalu. Celý tým odvedl velmi dobrý výkon. Když jsme hráli po většinu utkání v přečíslení, spousta z vás očekávala, že to zvládneme za tři body. To jsme chtěli. Pomýšleli jsme na ně, i když byla Slavia v plném počtu. Šli jsme do zápasu hodně sebevědomě.“

Jak jste viděl situaci předcházející vyloučení brankáře Vágnera?

„My jsme chtěli, aby byl brankář vyloučen. Zdálo se nám, že to bylo na vyloučení. Slavia chtěla jenom žlutou kartu. Rozhodčí se rozhodl podle sebe. Pak jsme čekali na verdikt od videa. Kdyby zůstala jen žlutá, Slavia by určitě byla dominantnější na balonu. Vyloučení nám hrálo do karet. Ale i pak byl soupeř po zbytek zápasu v některých fázích nebezpečný.“

Mladá Boleslav remizovala s Příbramí. Dobrá zpráva pro vás?

„Ten výsledek jsem neznal. Teď ho teda vím. Jo, dobrý.“ (úsměv)

V sestavě jste udělal pár změn, ale už máte víc na výběr než dřív, že?

„Tentokrát jsme řešili příjemné starosti. V tréninkovém procesu nás bylo tento týden už třiadvacet. Bylo z čeho vybírat. Covidovými testy prošli všichni hráči. Měli jsme nějakou představu a myslím, že jsme se celkem trefili.“

Výborně hrál zejména dravý Ondřej Pachlopník, co?

„Čekají ho ještě lepší zápasy. On je zajímavý, tahový hráč. Ondru musíme udržovat v určitém napětí. Tento týden se nám to podařilo. Doufám, že jeho výkony půjdou ještě nahoru.“

