Kohák o novém logu Sparty: Skvělý, koukněte na Juventus. Vrba? Odvaha

Řeč s Michalem Hrdličkou v České uličce padla i na nedávnou změnu vizuální identity ve Spartě. „Je skvělý! Líbí se mi moc,“ vykládal nadšeně Jakub Kohák k novému logu Letenských. I když první dojem prý není tak bombastický. „Chtěl bych bejt ohromenej a říct si: Ty jo... Ale tak to nefunguje. Musí se na to zvyknout,“ ví fotbalový všeuměl.

„Přirovnal bych to k novému logu Juventusu, když jsem ho před časem viděl. Člověk znal ty čáry, a najednou to bylo nový. A všichni: Ježiš, to je hnus... Takový to ‚jéčko‘... A dneska? Prostě krásnej dres. A takhle to bude fungovat tady. Je to pěkný logo, tečka,“ říká Kohák rezolutně.

A jak se dívá na trenérské přepřahání na Letné? „Vrba je odvážnej krok. Jak od Sparty, tak od něj...“

Co říká Jakub Kohák o úspěších Slavie či co přinese kniha s Martinem Feninem?