Sadílkové proti sobě. On je nadšený, já nasr...ný, líčil liberecký Michal

Hráči Liberce dostali na neděli volno, takže Michal Sadílek zůstal doma v Uherském Hradišti a konečně měl čas naživo pokecat s nejbližšími. Včetně bratra Lukáše, opory rozjetého Slovácka. A že bylo o čem... „Dlouho jsme se neviděli. Brácha byl v Liberci a přes repre pauzu na EURO,“ připomněl středopolař Svědíkovy party.

Co tento výsledek znamená v boji o Evropu?

Michal: „Pro nás je to komplikace, za to se neschováme. Bohužel nám teď trošku vázne koncovka. Máme dostatek brejků a přechodových fází, které můžeme vyřešit líp. To se nám momentálně nedaří, ale pořád je ještě ve hře dostatek bodů. Musíme navázat na březen, kdy jsme měli šňůru úspěšných zápasů.“

Lukáš: „Věděli jsme, že by to mohlo být o jednom gólu. Jsme šťastní, že jsme ho dali my. Bylo to hodně náročné. Dostali jsme Liberec sedm bodů pod sebe, což je paráda. To byl náš cíl. Chtěli jsme zase najet na vítěznou vlnu. Svoji pozici v tabulce vnímáme, ale nedáváme si žádné cíle. Jde nám o to vyhrát každý zápas. Pocity, které skoro každý týden zažíváme, jsou fantastické. Na atmosféře v týmu je to znát. Pro hráče je to skvělé.“

SESTŘIH: Slovácko - Liberec 1:0. Potvrzení formy, Jurečka rozhodl z penalty

Na Slovácko jste přijel jako soupeř poprvé. Byl to zážitek?

Michal: „Chodil jsem na základní školu, co je za rohem. Převlékal jsem se tady v kabině. Byla to taková nostalgie. Ale soustředil jsem se na samotné utkání. Myslím, že rodiče drželi palce oběma. Hlavně chtěli, abychom se nezranili. Asi by pro ně byla nejlepší remíza. Takhle je brácha nadšený a já nasr..ný.“

Nelákalo vás jít kopat penaltu?

Lukáš: „Určitě ne. V týmu máme rozdělené role. Já jsem penalty nikdy neměl rád. Radši je přenechám jiným. Jsem rád, že to Venca Jurečka vzal jako útočník na sebe a proměnil to fantasticky. Utkání jsme zvládli a regenerace na Pardubice bude zase lepší. Jen je škoda, že nám vypadli nějací hráči. Kádr se nám zúžil. Proti Liberci naskočil Réza (Jakub Rezek) a myslím, že výborně. Vnímal jsem i fanoušky za branami. Je fantastické, že tam jdou fandit. Přitom tím přicházejí o to vidět zápas. Je to jejich oběť. Patří jim velký dík. Nám to vlije krev do žil.“

Jak jste viděl výkon bratra?

Michal: „Brácha má tuhle sezonu výbornou. Asi se zlepšil ve všem. Je fakt komplexní. Ani souboje, které dřív nevyhledával, mu nedělají problém. Musím ho pochválit. Na hřišti jsme spolu moc nemluvili. Až po zápase. Byl nepříjemný soupeř, stejně jako všichni hráči Slovácka. Hrají náročný způsob fotbalu. Je těžké proti nim hrát.“