Střelec Boleslavi Klíma: Ke koukání to asi úplně nebylo, ale body máme

Ulevilo se vám?

„Takhle jsme to chtěli zvládnout. Ve středu jsme s Teplicemi prohráli v MOL Cupu a teď jsme potřebovali vyválčit tři ligové body. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Dali jsme tři góly, dvakrát trefili břevno a měli i další zajímavé věci.“

Sám jste měl víc šancí než jen na jeden gól.

„I za něj jsem rád. Seběhl jsem si na levou stranu a počkal si na Ladryse (záložníka Tomáše Ladru), který se rozbíhal do lajny. Šel jsem do vápna, vyplaval jsem tam úplně volný a uklidil míč do brány. Brankář mi pak vyškrábl další hlavičku na břevno a měli jsme ještě jedno. Mohli jsme rozhodnout už dřív, ale naštěstí Škoďák (útočník Michal Škoda) dal na 3:1 a už jsme zápas v pohodě dohráli.“

Přitom jste nezačali dobře, prohrávali jste. Čím to?

„Vlastní chybou jsme darovali Teplicím gól, ale věděli jsme, že pokud budeme hrát náš fotbal, máme sílu skóre otočit. O půli jsme si řekli, že tady neprohrajeme a už ani nedostaneme gól. Oboje nám vyšlo.“

SESTŘIH: Teplice - Mladá Boleslav 1:3. Záchranářský souboj pro Středočechy

Jak se včerejší zápas lišil od toho pohárového?

„V poháru jsme doplatili na to, že jsme za každou cenu chtěli hrát fotbal. Před ligou jsme přihlédli i k terénu, chtěli jsme hru co nejvíc zjednodušit a snad poprvé v sezoně jsme šli na dva útočníky. Upřímně, asi to nebylo úplně ke koukání, ale splnili jsme herní plán a odvážíme si tři body.“

Věděli jste před zápasem, že Brno vyhrálo v Budějovicích a dotáhlo se za vás na jediný bod?

„Měli jsme informace, že Brno vede, ale i tak jsme jeli do Teplic s tím, že máme vše ve svých rukách. Chtěli jsme vyhrát hlavně kvůli sobě, ne kvůli výsledku Brna. Je fajn, že se nemusíme na nikoho ohlížet, takhle to chceme i dál.“

Už v dalším osudovém zápase v sobotu s Opavou?

„Máme teď trojzápas, v kterém se naše sezona může zlomit. Minule jsme remizovali s Příbramí a v Teplicích jsme museli vyhrát, což se povedlo. Věřím, že týmy za námi body ztratí, a my ještě nějaké uhrajeme. Vítězství v Teplicích je dobrý základ, aby to s námi dopadlo dobře.“

Teplice - Mladá Boleslav: Zmrhal propálil Čtvrtečku a srovnal, 1:1